Recenze: Místo, kde chcete oslavu dopřát dětem i sobě!

Rozzářené oči, dětský smích a radost. Přesně tak by měla vypadat narozeninová oslava každého potomka. A jak nejlépe prožít a oslavit vše přesně podle dětských představ a s minimem vrásek?

Klasikou jsou domácí party, které znamenají spoustu času na přípravu, hodně starostí a dalších několik dní úklidu. Zvolit můžete i jinou cestu a vyrazit třeba do dětské herničky či restaurace s dětským koutkem. V restauraci si to ale děti moc neužijí a v herničce to zase není nic pro dospělé. V našem okolí je několik zábavních parků, ty ale nenabízejí vyžití v podobě horské dráhy a velkých kolotočů. Proto jsme se tentokrát rozhodli vyzkoušet oslavu v Majalandu Praha, který slibuje, že si na své přijdou nejen děti.

Impozantní atrakce, které nadchnou

Bezesporu obrovskou výhodou Majalandu Praha je, že se nachází v obchodním centru s velkokapacitním - a navíc neplaceným - parkovištěm. V této obří herně jsou jedinečné atrakce v podobě horské dráhy, motýlího kolotoče, nekonečné skluzavky, padajícího listu, houpacího stromu, tančící květiny, autodromu a další, které jsou určené jak pro malé, tak i pro dospěláky. U každé atrakce je nepřetržitě přítomná obsluha, která dohlíží na bezpečný provoz. Nejen tatínci se tady dosyta vyřádí. Odskočit si mohou také do naprosto unikátní expozice Engine Classic Cars Gallery, kde najdou více než 200 aut ikonických značek včetně jedinečné sbírky vozů Porsche. Na své si přijdou i maminky, ty totiž mohou dítko zanechat s tatínkem v Majalandu a obhlédnout novinky v outletových obchodech, jichž je centrum POP Airport plné. Dětem se nejspíš ani nebude chtít areál opustit.

Oslava na pár kliknutí

Pohádkově nazdobený narozeninový stůl a oslavu na míru z pohodlí domova připravíte během pár minut. Stačí si vybrat. V den oslavy stačí dorazit na místo, obsluze předat jmenný seznam hostů a vše už běží jak na drátkách. Přiobjednat si můžete podle svých preferencí i spoustu služeb navíc, třeba osobního fotografa nebo malování na obličej. Nabídka restaurace, která občerstvení na oslavy připravuje, je bohatá a zaměřená na pokrmy, které ocení ti nejmenší. Vybrat si můžete z pizzy, těstovin, burgerů, hranolek, ale i salátů či dalších zdravějších jídel. Pokud budete chtít na místě přiobjednat něco navíc, není to problém, paleta hlavních jídel, sladkostí, zákusků i nápojů je opravdu nadstandardní.

Pro ty starší

Jakožto rodič oceníte především možnost snadné objednávky, společně s ní dostaneme i hotové pozvánky, které pak oslavenec snadno rozdistribuuje mezi své kamarády. A pak už se jen můžete společně těšit na zážitky. V náš narozeninový den vše fungovalo bez problémů a užily si to nejen děti, které po čtyřech hodinách strávených na atrakcích skvěle maskovaly znaky únavy, ale i dospělí byli schopni si atrakce dokonale vychutnat.

Závěrem

My jsme se do Majalandu opravdu těšili, vizuálně se jedná o moc hezké prostory, které připomínají pohádkovou zahradu s včelím úlem, atrakce jsou zajímavé a neokoukané, restaurace kvalitní a zároveň je personál milý a vstřícný. Trochu nás mrzelo, že jsme oslavu pořádali na sklonku podzimu, takže jsme si nemohli užít i venkovní atrakce, které jsou přístupné od dubna do října. Vstup i samotná oslava sice něco stojí, jenže to zase ušetří čas s přípravami i následným úklidem. Jde však o investici do vašich dětí, které na takovou oslavu jen tak nezapomenou.

