Padělaný obraz byl prodám za téměř pět miliónů korun

Ve Velké Británii v roce 2006 byl zakoupen obraz za téměř pět milionů korun, ovšem o pět let později jej přední odbornice Patricie Reedová vyškrtla ze seznamu oficiálních děl uznávaného malíře Williama Nicholsona. Nalezené důkazy, jež měly potvrdit jeho pravost, byly označeny za nedostatečné. Informaci uvedl portál Independent a BBC.

"Byla to láska na první pohled," uvedla žena, v médiích označovaná pouze jako Lyn, která obraz před lety zakoupila. Podle ní neměla sebemenší pochybnost o pravosti díla. Když posléze zjistila, že kolem jejího obrazu vznikají spekulace, obrátila se na odborníky a na pořad BBC One's Fake or Fortune, kteří se snažili nalézt důkaz o pravosti velmi drahého díla.

Nakonec bylo zjištěno, že použité barvy na zakoupeném obraze opravdu patřily Nicholsonovi. Dokonce na zadní straně díla byl i nápis, jejž přezkoumal expert na rukopis, a ten potvrdil, že slova psal sám umělec.

Ovšem odborníci se spíše přiklánějí k teorii, že obraz byl vytvořen jedním z "nedělních malířů", kteří se učili u Nicholsona během třicátých let minulého století. Mohli tak používat Nicholsonovy barvy a sám umělec mohl na obraz psát, aniž jej namaloval.

Na základě těchto informací se tudíž nedá určit, zdali je dílo pravé. To potvrdila také Patricia Reedová: "Nebyl nalezen žádný přímý důkaz, který by mohl pravost obrazu stoprocentně doložit."

William Nicholson byl anglický malíř narozený v roce 1872. Maloval zátiší, krajiny a portréty. Také pracoval jako ilustrátor dětských knih nebo vytvářel divadelní kulisy. Mezi jeho nejslavnější díla patří například portréty Gertrude Jekyllové nebo Williama Henryho Daviese.