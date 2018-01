Grand Restaurant Festival letos nabídne jako téma superpotraviny

V sedmi brněnských restauracích mohou letos lidé ochutnat tříchodové menu, pro jehož přípravu kuchaři využili alespoň jednu tzv. superpotravinu. Právě ty jsou letos hlavním tématem devátého ročníku Grand Restaurant Festivalu. Jeho hlavní organizátor Pavel Maurer řekl, že na jednu stranu jsou lidé okouzleni superpotravinami, které se dovážejí ze zahraničí, přitom často nechávají nepovšimnuté ty, které rostou na zahrádce či planě na louce.

Festival se koná jako obvykle od 15. ledna do 28. února a lidé mají možnost vybrat si restauraci a objednat si tříchodové menu za 600 korun. Varianta je také dvouchodové menu za 500 korun nebo jednochodové za 250 korun. "99 procent lidí si koupí tříchodové," poznamenal Maurer.

Superpotraviny jsou celosvětový trend. "V podstatě je to návrat k našim babičkám a prababičkám. Udělali jsme si seznam stovky takových potravin a nechali si udělat výzkum, co všechno obsahují a jak člověku prospívají. Vynikají neobvyklou koncentrací živin, vitaminů, vláknin a minerálních látek," řekl Maurer. A zároveň splňují motto jeho festivalu, které lidi nabádá, aby nejedli blbě.

Brněnské restaurace nabízejí například menu, ve kterém se objevuje salát z quinoy, z hlívy ústřičné, koriandru, hovězí líčka s kadeřavou kapustou, kuchaři použili sezam, klíčky, zázvor či mungo výhonky.

Celkově nabízejí brněnské restaurace 11 800 menu, z toho 1300 je již rezervovaných. V celé republice se účastní 89 restaurací v 39 městech. Počet je každoročně zhruba stejný. "Kvůli náročnosti organizace to nechceme rozšiřovat, navíc za kvalitu restaurací ručím," řekl Maurer. Každý rok se část restaurací obmění, obvykle je to například kvůli rekonstrukci. "Čím dál častěji ale restaurace nechtějí kvůli tomu, že jim chybí personál," uvedl Maurer.

Ve výběru jsou i velmi luxusní restaurace, obzvláště v Praze, do nichž se díky festivalu podívají i lidé, kteří by do nich jinak nevkročili. Některé na tom dokážou vydělat, pro řadu z nich nemá festival přímý finanční benefit, ale slouží jako dobrá reklama.

Festival také každoročně pomáhá nějakému charitativnímu projektu, který je spojený s gastronomií. Letos část výtěžku půjde na pomoc indiánskému kmenu Arhuacos. Zhruba padesát tisíc obyvatel kmene obývá velkou horu v Kolumbii, kde sklízejí kávu a nechtějí mít nic společného s civilizací. "Potřebují si však koupit půdu, na které žijí, aby jim ji nekoupili spekulanti. Proto se získané peníze věnují na právníky, kteří jim v tomto úsilí pomáhají," řekl Maurer.