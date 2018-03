Velikonoční menu: vsaďte na lokální speciality

Velikonoce jsou pro mnohé z nás svátky návratů do rodného hnízda a dobrého jídla. Na stůl se díky těmto svátkům dostávají potraviny, které si řada lidí dopřává pouze jednou za rok. Pochutnejte si na jehněčím masu, sladkým pochutinám a v rozumné míře i na ovocných pálenkách.

Jehněčí maso si dejte teď, ovčí jogurty po celý rok



Po velikonočním půstu se lidé konečně mohli odměnit masem. Na jídelních lístcích najdete z jehněčího nejčastěji kýtu, hřebínek nebo žebra. Právě teď je jeden ze dvou vrcholů jehněčího. Mladé maso se hezky snoubí s bylinkami a vyplatí se překonat počáteční obavy ze specifické vůně a chuti. To stejné platí i o mléčných produktech - ovčí mléko je oproti kravskému výraznější a tučnější, ale také lépe stravitelné a má přirozeně sladší chuť. Ovce uvidíte běhat nejen po horách, ale třeba za Prahou ve Středočeském kraji. Zde sídlí rodinná tavírna sýrů Salix vyrábějící např. ovčí jogurty, které zvítězily v soutěži Regionální potravina ve Středočeském kraji a nesou příslušnou značku.



Kvalitní slivovici najdete i za hranicemi Moravy



Dospělým koledníkům se nabízí i štamprle na zahřátí. Sáhněte po osvědčených lokálních výrobcích, kteří využívají tradiční receptury a místní suroviny. Možná vás překvapí, že pálenkám se daří v Jižních Čechách, kde se daří hruškám i švestkám. Za ochutnání stojí Zlatá Lžínská Slivovice, která zraje v sudu po dobu minimálně 12 měsíců, díky čemuž se chutí podobá spíše koňaku, ale přesto si zachovává své specifické ovocné tóny. Nabídku můžete rozšířit ještě destilátem z hrušek zvaným Bozízovka, který byl společně s výše uvedenou slivovicí oceněn v Jihočeském kraji v soutěži Regionální potravina.

Za chrusty do Slezska, za mazancem do vlastní kuchyně



Oslavy začátků jara by se nemohly obejít bez sladké tečky. Nenechte se zaskočit možná šokujícími názvy. V Čechách se dělaly boží milosti, které mají ve Slezsku obdobu v podobě chroustů či chrustů. Smažené pečivo ve tvaru broučka se na rozdíl od západní varianty posypává cukrem se skořicí. Oblíbený mazanec najdete ukrytý pod názvem velikonoční svěceník. Bochníčky se pekly na Bílou sobotu a nesly se do kostela na vysvěcení. Přinášíme vám recept, který by neměl ve vašich kuchařkách chybět. Výborně bude chutnat čerstvý krajíc třeba pomazaný libavským květovým medem z včelařství Vranik, který je vítězem Regionální potraviny v Moravskoslezském kraji.

Velikonoční mazanec



Ingredience:

• 400 g polohrubé mouky

• 100 g čerstvého másla

• 70 g cukru

• 20 g droždí

• 2 dl Jersey mléka

• 3 žloutky

• 50 g rozinek

• 50 g mandlových lupínků

• 1 vanilkový cukr

• špetka soli

• vejce na potření



Z mouky, másla, soli, cukru, droždí, mléka, vanilkového cukru a žloutků vypracujeme kynuté těsto. Vmícháme rozinky a necháme hodinu kynout. Potom z těsta uděláme bochník a dáme ho na vymazaný plech. Opět necháme vykynout. Potom povrch bochníku nakrojíme či nastřihneme do kříže, potřeme vajíčkem, posypeme mandlemi a pečeme 30 minut při teplotě 170 °C.

Regionální potravina je ocenění, které již devátým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství jen těm opravdu nejlepším potravinám od malých a středních regionálních výrobců, které zvítězí v krajských soutěžích. Vítězné produkty mají tradiční českou recepturu a podíl místních surovin je minimálně 70 %.

Seznam všech držitelů, produktů či další regionální recepty najdete na webu.