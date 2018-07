Do Prahy přijíždí stále více turistů z Asie, hotely si léto chválí

Pražské hotely hodnotí letošní letní sezonu jako dobrou. Obsazenost je zhruba stejná jako loni. Stále více turistů přijíždí z Asie. Některé hotely se potýkají s nedostatkem personálu. Podobnou návštěvnost jako v předchozích letech hlásí Pražský hrad, v pražské zoo zaznamenali vyšší návštěvnost.

Pro CPI Hotels se letní sezona vyvíjí velmi dobře. "Výsledky jsou srovnatelné s loňským rokem. Potýkáme se nicméně s nedostatkem personálu a růstem nákladů, především na práci. Obsazenost našich hotelů se pohybuje podobně jako v minulém roce, změny jsou v desetinách procent," uvedla obchodní a marketingová ředitelka CPI Hotels Patricie Rosenbergová.

Podle ředitele Olympik Hotels Vlastislava Šose je letošní léto v obsazenosti horší než loňské, ale srovnatelné s předešlými roky. Rok 2017 byl z pohledu turistiky za posledních pět let výjimečný. "Do nižší obsazeností se promítlo cenové navýšení pro rok 2018 a zejména nárůst rezervací přes Airbnb systém," řekl Šos. Hotely sítě Orea registrují dvouciferný nárůst tržeb, obsazenost je lehce nad minulým rokem.

Pokračuje trend nárůstu klientely z asijských zemí. "Největší změnou oproti loňskému roku je výrazný, téměř padesátiprocentní nárůst hostů z Číny, kteří se posunuli z loňského 11. místa na čtvrtou pozici. Výrazně více - s nárůstem více než 60 procent - jsme ubytovali i turistů z Koreje, kteří se vyšplhali z loňského 12. na šesté místo našeho národnostního mixu," dodala Rosenbergová.

V letošním prvním čtvrtletí přijelo do Prahy 1,5 milionu turistů, kteří se v hlavním městě ubytovali. V porovnání s předchozím rokem je to o devět procent víc. Z nich bylo 83 procent ze zahraničí. Nejvíc turistů přijelo z Německa, Ruska a Velká Británie.

"Kromě stále se zvyšujícího počtu příjezdů z Německa, Ruska, Jižní Koreje nebo Číny bylo patrné silně nadprůměrné oživení zájmu ze strany španělských turistů (+39 pct)," uvádí analýza Prague City Tourism.

Standardní návštěvnost hlásí i pražské turistické cíle. "Letošní prázdninová návštěvnost Pražského hradu kopíruje minulý rok," sdělil mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Pražská zoologická zahrada hlásí vyšší návštěvnost než v posledních letech. Od začátku roku do tohoto týdne se na zvířata do Troje přišlo podívat téměř 860.000 lidí. "Proti předešlým letům je tedy návštěvnost vyšší řádově o desítky tisíc lidí a i v takto horkém létě přichází do zoo denně 6000 až 9000 návštěvníků," uvedla mluvčí zoo Lenka Pastorčáková.

Podle studie PwC Trendy evropského hotelnictví pro roky 2018 a 2019 má být letos v české metropoli obsazenost hotelů přes 80 procent, což je společně s Londýnem nejvíce v EU. Zatímco v loňském roce stál pokoj v Praze v průměru 2251 Kč, letos se má cena vyšplhat na 2374 Kč a v roce 2019 turisté zaplatí 2414 Kč. I přes relativně rychlý nárůst cen zůstane ubytování v Praze v porovnání s dvanácti sledovanými evropskými metropolemi stále nejlevnější. Ročně Praha naláká až sedm milionu turistů. Mezi nejoblíbenější atrakce patří vedle Hradu a zoo také Petřín, Staroměstská radnice nebo Národní galerie.