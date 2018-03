Hrad Svojanov otevřel své hradby po zimní přestávce

První památkou v Pardubickém kraji, která se po zimní přestávce otevřela turistům, je hrad Svojanov na Svitavsku. Návštěvníci mohou do hradního paláce i středověkých sklepení. K dispozici mají i venkovní areál.

"Ráno bylo minus 14 stupňů, drží se to stále pod nulou, ale lidé začali chodit. O památku mají zájem. Chodí jak na prohlídky do interiéru, tak i do venkovního areálu. Restaurace je v provozu, máme i první ubytované, obsazených je šest pokojů," řekla Květa Korbářová, která má na starosti propagaci památky.

Hrad Svojanov na letošek připravil pro návštěvníky několik novinek. "Máme dvě nové expozice. Jedna se týká historie hradu a druhá je výstava venkovní, která potrvá do konce dubna. Ta je putovní a má název Má vlast, cestami proměn," uvedla Korbářová.

Novinkou je i nový pohled na samotný hrad. "Na podzim jsme mezi parkovištěm a vstupem do hradu nechali pokácet pět lip, které byly v havarijním stavu. Tím se otevřel krásný pohled na hrad. Kromě toho jsme nechali vydláždit předhradí," dodala Korbářová.

V březnu bude hrad otevřený o víkendech vždy od 10.00 do 17.00. Speciální otevírací doba je připravená na Velikonoce. Otevřeno bude od Zeleného čtvrtka až do Velikonočního pondělí. Od dubna už bude hrad vítat návštěvníky každý den kromě pondělí. První větší akcí na hradě Svojanov budou 14. a 15. dubna Jarní slavnosti.

Hrad Svojanov se původně jmenoval Fürstenberg, založil jej Přemysl Otakar II. v první polovině 13. století, aby ochraňoval obchodní stezku mezi Litomyšlí a Brnem. Ceněný Dům zbrojnošů nechal postavit po roce 1471 Ješek Svojanovský z Boskovic. Od roku 1910 je hrad v majetku města Poličky. Patří k nejoblíbenějším památkám v Pardubickém kraji. V roce 2017 hrad navštívilo víc než 57 tisíc turistů, předloni asi o 2 tisíce návštěvníků méně. Nabízí tři prohlídkové okruhy, z toho dva s odborným výkladem. V areálu hradu funguje v sezoně také hradní restaurace s venkovní terasou a hradní penzion s dobově zařízenými pokoji.