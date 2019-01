Riga je směsicí kultur a jazyků. A stojí za to vidět ji v zimě

Malebné uličky, atmosféra se skandinávským nádechem, pravoslavné chrámy, útulné kavárny, nezvykle široká řeka, všudypřítomná ruština, syrové ryby a největší tržnice v Evropě. To je Riga, lotyšská metropole a zároveň největší město celého Pobaltí. Evropa totiž neznamená jenom tolik vyhledávaný Londýn, Paříž či Barcelonu. Stojí za to se vydat také směrem na sever, k Baltskému moři.

Hlavní město Lotyšska se rozprostírá na březích řeky Daugavy, nazývané také Západní Dvina, která ústí do Rižského zálivu Baltského moře. Se svými více než 600 tisíci obyvateli je Riga největším městem Lotyšska, které si však v mnoha ohledech stále zachovává svůj tradiční ráz.

Do země se bez problémů dostanete letecky za necelé dvě hodiny, přičemž nejlevnější variantou stále zůstává společnost Ryanair, která provozuje pravidelnou linku z Berlína. Zpáteční cesta se dá pořídit v přepočtu asi za 600 korun s odletem v pátek a návratem v neděli. Z Prahy je let o něco dražší. Už nyní jsou však v nabídce zpáteční lety na letošní červen za necelých 1500 korun.

Na rižském letišti se poměrně rychle zorientujete. Stačí přejít parkoviště před budovou, kde z nedaleké zastávky odjíždí autobus číslo 22 a minibus číslo 222, přičemž oba vás dopraví až do centra. Cesta trvá asi dvacet minut a vyjde vás na 1,15 eura. Výhoda je, že v centru lze vystoupit kdekoliv, téměř všude se totiž dostanete pěšky. Letištní autobus tak může být za celý pobyt jediný, který z místní hromadné dopravy využijete.

Za křiku racků

Staré Město, historický střed Rigy, se nachází na východním břehu Daugavy. Jeho centrem je Katedrální náměstí s Domem Černohlavců. Jde o skupinu domů ze 14. století pojmenovaných podle cechu svobodných kapucínů, kteří nosili černé pokrývky hlavy. Původní budova však byla během války bombardována a zničena, současná podoba je výsledkem rekonstrukce z 90. let 20. století.

Více pozornosti si však hned vedle zaslouží kostel svatého Petra z roku 1690, který je nejvyšší budovou v Rize. Z jeho 123 metrů vysoké věže se naskýtá jedinečný pohled na město. Vstupné za dospělou osobu se pohybuje kolem devíti eur, pro děti do sedmi let je vstup zdarma. A nemusíte se bát stovek schodů, v ceně je prostorný výtah.

Z kostela se za pár minut dostanete pěšky do uličky Krāmu iela, kde na vás z tradičních domů dýchne jedinečná pobaltská atmosféra. A procházky za křiku racků vám připomenou, že je moře skutečně blízko.

V této části města rozhodně stojí za návštěvu také kavárna Rigensis, která je hned ve vedlejší ulici. Je plná tradičních koláčů, moderních dortů a dalšího sladkého pečiva. Zkrátka nepřijdete ani během oběda, v nabídce je vždy slaný koláč a pečivo plněné sýrem. Ceny jsou v mnoha ohledech podobné jako u nás. Za kávu zaplatíte v přepočtu asi 55 korun, za koláč s tvarohem 20.

Pravoslavná krása

Na druhé straně je Staré Město Rigy ohraničeno rozsáhlým městským parkem zřízeným na místě zaniklých středověkých obranných hradeb města. Z centra se sem dostanete za necelých deset minut. Dominantou parku je Pomník svobody, který byl postaven v letech 1931 až 1935 jako symbol nezávislého státu.

Pouhých pět minut chůze odtud je na druhé straně cesty další, menší park, na jehož okraji se tyčí monumentální chrám Kristova narození. Jde o hlavní katedrální chrám pravoslavné církve ve městě a doslova sálá ruskou kulturou.

Není se čemu divit. Lotyšsko se dostalo pod nadvládu Ruska hned dvakrát. Poprvé v roce 1710, což trvalo až do začátku první světové války. Už během druhé světové války však bylo znovu okupováno Sovětským svazem, jehož součástí zůstalo do roku 1991. Rusové tam dodnes tvoří významnou menšinu, asi 27 procent. Potvrzuje to také ruština, kterou zaslechnete téměř na každém kroku.

Černý hrách s chlebem

Při prohlídce by byl hřích vynechat největší tržnici v Evropě, jíž se toto krásné město pyšní. Riga Central Market leží kousek od centra a pět bývalých hangárů prostě nelze přehlédnout. V obrovských halách seženete nespočet druhů čerstvých ryb, zeleniny, masa a mléčných produktů, které Lotyši doslova milují. Součástí tržnice je také malý bufet, kde za pár eur prodávají kousek syrové ryby s doslova národním bohatstvím - žitným chlebem.

Náročný den se nabízí zakončit pořádnou večeří v místním stylu. Na internetu na vás vyskočí všemi doporučovaná restaurace Folkklubs Ala Pagrabs a její návštěvou rozhodně nešlápnete vedle. Je umístěna v originálním sklepním prostoru s hořícím krbem, svíčkami, milou obsluhou a více než přijatelnými cenami. Za zmínku stojí zejména tradiční tmavý hrách se slaninou, který zde servírují na krajíci oblíbeného žitného chleba. Ale pozor, ač se to nezdá, jde o velké hlavní jídlo v přepočtu za necelých 140 korun.

Pokud se stejně jako my rozhodnete pro cestu v lednu, připravte se na sníh a skutečnou zimu. Teploty se během dne pohybují kolem -8 stupňů a večer klesají až na -12. Ulice a střechy jsou pokryté sněhem, řeka je zamrzlá a na stromech ještě stále visí vánoční osvětlení v ruském stylu. Vždyť pravoslavné Vánoce byly nedávno. Skoro na každém kroku vás zve k ohřátí některá z půvabných kaváren. Riga je zkrátka město, které stojí za to zažít v zimě. A krutý mráz mu brzy odpustíte.