Štramberku přibývá turistů, díky opravám památek

Ve Štramberku na Novojičínsku, městečku se zhruba 3500 obyvateli, kterému se říká Moravský Betlém, výrazně přibývá turistů. Souvisí to i s opravami místních památek. Letos například pokračuje rekonstrukce kostela a v nejbližších dnech se po opravě za 1,5 milionu korun spustí systém čerpadel v kašně na náměstí, řekl štramberský starosta David Plandor. Štramberk se dostal do celostátního finále soutěže Historické město roku 2017, jejíž výsledky budou v úterý vyhlášeny v Praze.

"Památky se průběžně opravují, a tak má město reklamu," řekl starosta. Dodal, že zvyšující se počet turistů v posledních letech je znát. Turisté podle něj ve městě určitě více utratí, zároveň to ale klade zvýšené nároky na infrastrukturu. Město už tak například v sezoně otevřelo jako veřejné toalety patřící k místnímu kulturnímu domu.

"Chystáme se vybudovat nové parkoviště na příjezdové silnici od Nového Jičína. Je ale trošku problém s územním plánem, je třeba to administrativně dořešit. Tento rok by to mělo být připraveno tak, aby příští rok mohlo parkoviště začít stavět," řekl Plandor.

Dominantou Štramberku je hradní věž Trúba, jejímž majitelem je město. Počet jejích návštěvníků se podle starosty zvedá každý rok, za poslední léta stoupl ze 40 tisíc ročně až na loňských 60 tisíc. Před dvěma lety město opravilo Jaroňkovu útulnu v hradním areálu, v níž se nachází pokladna a prodejna suvenýrů.

Kostel svatého Jana Nepomuckého na náměstí se opravuje na několik etap. "Loni se udělala hlavní věž. Letos se bude dělat loď plus vedlejší věž," řekl Plandor. V městské památkové rezervaci lákají k procházkám malebné uličky s lašskými roubenkami, které se také opravují. "Každý rok se opraví tak tři až pět dřevěnic," řekl starosta.

Štramberk je ale znám také gastronomickými lahůdkami, především perníkovými cukrovinkami jménem štramberské uši. Proslulý pamlsek je jedním z potravinářských produktů, na které má Česká republika v Evropské unii ochrannou známku.