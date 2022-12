Čím se dnes vyplatí topit

Velkoobchodní ceny plynu už od loňského podzimu strmě stoupají. Od ruské invaze na Ukrajinu navíc jeho cena na evropských trzích ještě více kolísá. V Česku je k zemnímu plynu připojeno přes 2,5 milionu domácností, z nichž dvě třetiny jej využívají k topení, vaření či ohřevu vody. Mnoho Čechů proto řeší otázku, jak a čím topit, aby ušetřili alespoň za vytápění. Přinášíme rady ohledně zdrojů tepla, které můžou pomoci ušetřit nemalé peníze. Navíc poradíme, jaký způsob vytápění je nejúspornější a co nejméně zatíží životní prostředí.

Při volbě způsobu vytápění je důležité zohlednit typ budovy, která bude vytápěna. Stará kamenná chalupa si žádá naprosto jiný přístup, než je tomu například u nízkoenergetické novostavby. Zásadní je také velikost vytápěné plochy a počet osob, které v domě bydlí. Dalším faktorem jsou technické prostory, bez nich se nelze obejít v případě kotle.

Vytápění elektřinou: vyplatí se?

Velmi pohodlný a téměř bezúdržbový způsob vytápění je za pomoci elektrické energie. Jednou z výhod je relativně nízká pořizovací cena elektrokotlů, na které se nevztahuje povinnost pravidelných revizí. Elektrokotle zaujmou také dobrou regulovatelností, tichým provozem a možností instalace přímo na zeď, a to bez nutnosti komínu. Zároveň se však jedná o finančně nejnáročnější způsob vytápění a vyplatí se domům a bytům s malou tepelnou ztrátou.

Tepelné čerpadlo: vyšší pořizovací cenu vyváží nízké provozní náklady

Nejúspornějším a nejekologičtějším zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo. To využívá levnou tepelnou energii, kterou získává z okolního prostředí. Čerpadlo se vyznačuje minimálními nároky na obsluhu, vysokou účinností a také možností online ovládání a regulování teplot. Nespornou výhodou je možnost dům nejen vytápět, ale zároveň ho i během horkých letních měsíců ochlazovat. Pořízení tepelného čerpadla představuje vysokou počáteční investici, jejíž návratnost je udávána mezi 5 až 7 lety.

V současné době panuje na trhu vlna zájmu o tepelná čerpadla. Před jeho samotným pořízením je však vhodné zvážit, zdali je tepelné čerpadlo vhodným zdrojem tepla i pro váš domov. "Ne pro každý dům je čerpadlo vhodné. Pro splnění podmínek pro instalaci a zejména proto, aby pak instalace měla efekt, existují důležité předpoklady jak z hlediska velikosti tepelné ztráty, tak i otopné soustavy. Často se také setkáváme s tím, že čerpadlo chtějí lidé, kteří dosud používali zemní plyn. Tím pádem se ale pro dodavatele elektřiny stanou de facto novým zákazníkem a budou u něj platit poměrně vysokou cenu, kterou má připravenou pro nové zákazníky," uvedl Jiří Svoboda, jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla.

Kotel na biomasu: ekologický zdroj energie za nízkou cenu

Automatické kotle patří mezi oblíbené způsoby, jak vytápět dům. Použít lze například kusové dřevo nebo pelety. Obecně platí, že kusové dřevo je o něco levnější, ovšem jeho zpracování dá mnohem více času a práce. Oproti tomu pelety, které vznikají silným stlačením dřevěných třísek, jsou praktičtější. Kdo má možnost nakoupit a skladovat pelety již na jaře, může ušetřit peníze oproti lidem, kteří je nakupují před zimou na poslední chvíli. Navíc se jedná o ekologický a obnovitelný zdroj energie. Při jejich spalování pak vzniká jen minimum škodlivých emisí. Kvůli zvyšujícím se cenám energií zájem o pelety letos prudce stoupá. "První fázi dodávek pelet jsme uskutečňovali v rámci předzásobování během podzimu. Druhá právě probíhá a souvisí s postupným ochlazováním a stále větší nutností topit. Během října a počátku listopadu docházelo k nárůstu ceny od výrobců, která se promítla do konečných cen. V tuto chvíli se cena ustálila a uvidíme, co přinese další teplotní ochlazení," řekl David Fuchs ze společnosti Agora DMT, která do Česka pelety dováží.

Plynový kondenzační kotel: efektivní řešení pro zateplené domy

Oblíbeným a komfortním způsobem je vytápění plynem. Ideální je takzvaný kondenzační kotel využívající teplo vzniklé kondenzací spalin, který lze použít jak k vytápění domácnosti, tak i ohřevu vody. Nutností je ovšem připojení kotle k odpadu a také zavedení plynové přípojky a rozvodu plynu, tudíž je vhodné zejména pro ty, kteří přípojku už mají. Vybudování takové přípojky na vlastní náklady je totiž velmi drahou záležitostí, počítejte s náklady v řádech několika desítek tisíc korun. U plynového kotle je zároveň nutná každoroční revize, jejíž cena se pohybuje v rozmezí 500 až 1100 Kč.

Výměna neekologických kotlů za nové ekologičtější zdroje

Původní termín pro výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologičtější zdroje je pro domácnosti o dva roky odložen. Místo do července 2022 tak mají domácnosti čas do konce srpna 2024. K 1. září by pak měly zůstat v provozu pouze kotle od třetí emisní třídy výše. Kotle nižší třídy musí provozovatelé odstavit, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. S výměnou kotle však není dobré příliš otálet. V dnešní době je nedostatek kvalifikovaných techniků, kteří zvládnou kotel vyměnit. Lidé tak mohou na výměnu čekat i několik měsíců.