Acer Predator X27: Jste připraveni na skok v obrazové kvalitě?

Cestování v čase. Takřka nekonečný námět řady filmů, knížek nebo samozřejmě her. Dočkáme se někdy skutečného cestování časem? Alespoň jedním směrem? Těžko říct, ale prozradíme vám trik, jak si zacestovat časem v jedné oblasti a tou jsou monitory. Ukážeme vám totiž, jaký vizuální zážitek vám již dnes nabídne parádní monitor Predator X27. Prakticky tak uvidíte několik let dopředu, až se 4K s pořádnými parametry pro hráče stane stejným zlatým standardem, jako je dnes všudypřítomné Full HD.

Viděli jste už možnosti nové řady grafických karet NVIDIA GeForce RTX? Po dlouhé době nepřinesou "pouze” vyšší výkon, ale především technologii ray tracing, která umožňuje ve hrách zobrazit reálné odrazy a posouvá grafický zážitek o pořádný kus dopředu. Jestli o ray tracing slyšíte poprvé, určitě si najděte video ukázky z nových her, jako jsou Battlefield V, Metro: Exodus nebo již vydaný Shadow of the Tomb Raider. Troufáme si tvrdit, že právě nové grafiky a jejich možnosti mohou být hlavním důvodem, proč si třeba takový Acer Predator X27 pořídit, abyste si měli na čem tu krásu vychutnat.

Monitor na 27palcovém panelu typu IPS nabízí 4K (to je 3840 x 2160 pixelů) rozlišení, takže vám zobrazí ty nejjemnější detaily. Obnovovací frekvence 144 Hz zase znamená, že si při vhodném nastavení her užijete mnohem plynulejší obraz než s tradičním 60Hz monitorem. Dalším důvodem proč zkombinovat Predator X27 s novou GeForce RTX kartou je zabudovaná technologie NVIDIA G-Sync proti trhání obrazu. Hlavní technologie zakončuje ještě HDR (doplněné svítivostí 1000 nits pro opravdu jasné scény), dostanete tak skutečně nepřekonatelný obraz, a přenesete se do pomyslné budoucnosti.

Samozřejmě se dá namítnout, že stačí dále fungovat s Full HD monitorem a na 4K si skutečně trpělivě počkat, až bude na každém kroku a těžko seženete monitor s nižším rozlišením. Sami ale víme, že herním či technologickým nadšencům se prostě čekat nechce. Proto se hry kupují v den vydání a na trhu je bohatá nabídka nejpokročilejšího hardware, kam patří právě také Predator X27.

U monitorů si většinou designu nevšímáme, přece jen to nejdůležitější je samotná obrazovka. Jestli si ale potrpíte na moderní design, geometrický stojánek a zadní strana Predator X27 rozhodně nezklame. To samé platí o softwaru monitoru. Nabízí spoustu možností, jak si obraz přizpůsobit přesně podle sebe, včetně trojice herních režimů pro populární herní žánry. Ať už holdujete střílečkám nebo závodům. Hlavním ovládacím prvkem je malý joystick schovaný na zadní straně monitoru. Hráčům určitě není nutné vysvětlovat, jak se joystick ovládá. Díky této vychytávce je nastavení monitoru rychlá záležitost. Nemusíte totiž pátrat po tlačítkách, jelikož joystick jich nahradí klidně pět.

Jste tedy připraveni na výlet do budoucnosti obrazu? Díky novým grafikám je ideální čas, jak si užít skutečně grafiku zítřka.