Dnes vychází nové pokračování akční série Tomb Raider

Lara Croft se vydává na své zatím nejnebezpečnější dobrodružství. Hrdinku kromě organizace Trinity čeká také mayská apokalypsa.

Od dnešního dne najdete na pultech obchodů zakončení restartované trilogie série Tomb Raider. Lara Croft v novém Shadow of the Tomb Raider vyráží na zatím největší a nejnebezpečnější dobrodružství vůbec.

Po promrzlé Sibiři z předchozího dílu nás nyní čeká džungle jižní ameriky. Jak už prozradily upoutávky, Lara se bude muset vypořádat s pradávnou mayskou apokalypsou a také s dobře financovanou a nebezpečnou organizací Trinity.

Novinka přináší zatím největší herní svět v Tomb Raider hře, takže si kromě příběhové linky užijete i spoustu vedlejších aktivit. Nechybí dostatek hrobek k prozkoumávání a logických hádanek.

Recenze hru chválí jako dobře zvládnutého nástupce Rise of the Tomb Raider. Pokud jste ale čekali evoluci a posunutí vpřed, budete si muset počkat na další Tomb Raider hru. Nové Shadow of the Tomb Raider je zkrátka "pouze” dobře zvládnuté pokračování bez přelomových změn.

Shadow of the Tomb Raider vyšlo pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.