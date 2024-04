Konix si pro fanoušky anime připravil sadu originálního herního příslušenství

Naruto, Boruto, My Hero Academia nebo Jujutsu Kaisen příslušenstvím si teď můžete vyladit svůj herní setup. Konix nabízí od každého anime pár originálních kousků, které potěší konzolisty i PC hráče.

Výrobce herního příslušenství Konix se nebojí tvorby speciálních edic. V minulosti představil například příslušenství k počítači s motivy UFC. Nová várka batohů, myší a pouzder potěší diváky anime. Pokud jste někdy viděli Naruta, My Hero Academia, Boruta nebo Jujutsu Kaisen, určitě si vyberete.

Začneme asi tím nejznámějším. Dobrodružství Naruta a jeho snu stát se Hokagem jste možná propadli už v dětství. Tato japonská Manga se vydávala od roku 1999 a v televizích běželo anime Naruto: Šippúden až do roku 2017. Přes 700 dílů seriálů si můžete připomenout stylizovanou edicí od Konix. Například pouzdrem pro Nintendo Switch s designem samotného Naruta nebo Kakashiho. Obě pouzdra jsou kompatibilní se všemi verzemi Nintenda Switch a spolehlivě ochrání konzoli při přenášení.

Pro počítačové hráče je připravena podložka pod myš s postavami z Akacuki. Podložky mají příjemné zpracování, jsou hladké a z příjemné tkaniny na dotyk. K této podložce se skvěle hodí také podložka pod židli v designu ikonického Kage Bushin No Jutsu. Na zemi tak budete mít hned několik klonů Naruta, kteří zamezí poškrábání podlahy od židle.

Pro konzolisty je pak připravený ovladač pro Switch, který je kompatibilní i s počítačem. Vše pak završuje stylový batoh.

Pokud si potrpíte na pokračování slavných příběhů, určitě sáhněte po sérii příslušenství s motivy Boruta. Syn Naruta si vysloužil právoplatné místo v manze a vybírat můžete mezi dvěma pouzdry pro Switch.

Sadu My Hero Academia definují krásné modré batohy ve dvojím provedení. Ty jsou nejen hezké na pohled, ať už si vyberete jakýkoliv, nabízejí i spoustu místa. Pro představu do většího dáte 17palcový notebook, pro který batoh nabízí speciální přihrádku přímo uvnitř. Mimo to má i spoustu kapes okolo. Na bok si dáte klíče, láhev s pitím či peněženku. Zmínit musíme také nádherná pouzdra pro Nintendo Switch s tématem Himiko Toga a Villains vs Heroes.

K dispozici jsou i podložky pod myš. Ta větší o velikosti XXL je kusem umění, které fanoušci tohoto anime prostě musí mít. Najdeme zde totiž většinu hlavních postav včetně Izuky Midoriya. Kompaktnější podložka přímo pod myš si rovněž najde své fanoušky. Nechybí ani stylový ovladač s motivy My Hero Academia.

Na závěr zde máme trojici příslušenství podle Jujutsu Kaisen. Jde o novější mangu, respektive anime, která spíše nabírá na popularitě. Už teď si ale fanoušci mohou dopřát drobnosti, které jim budou připomínat dobrodružství Júdžiho Itadoriho. Konkrétně jde o dvě pouzdra na Nintendo Switch a jednu středně velkou podložku pod myš. Opět tedy Konix vyhoví počítačovým hráčům i vlastníkům konzole od Nintenda.

Konix dává divákům anime a čtenářům mangy na výběr z velké škály produktů. Příslušenství tak nemusíte vybírat jen podle daného anime, ale i podle postav a designu samotného. Například samotné ovladače laděné do kombinace modré a červené nebo bílé a oranžové zaujmou i hráče, kteří se na anime dívají v menší míře.