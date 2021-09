Obří únik chystaných her odhaluje pokračování slavných sérii i porty z Playstationu na PC

Bezpečnostní chyba v databázi streamovací služby GeForce NOW se dost možná postarala o odhalení roku. Na internet se dostaly informace o stovkách nepředstavených her.

Nvidia před pár dny aktualizovala databázi her pro svoji streamovací službu GeForce NOW. Bezpečnostní chyba ovšem způsobila, že záznamy byly veřejné, čehož využili uživatelé na Twitteru. Aktuálně je již originální seznam opět tajný, tudíž se k němu nelze dostat. Kopie se ovšem dostala na internet. Následující řádky proto lze označit za únik informací, který se nemusí zakládat na pravdě. Nelze ho totiž ověřit a pravost zřejmě nikdo nikdy nedokáže. Přesto jde o zajímavý výčet her, na který se můžeme podívat.

V tabulce nalezneme tituly od Sony, které aktuálně lze hrát pouze na Playstationu. Jde o God of War, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, Demon’s Souls. U God of War nalezneme Steam ID, což by mohlo naznačovat port hry na počítače.

Dále můžeme pokračovat remastery starších GTA her, nechybí ale ani nová pokračování slavných sérií. Zmínit můžeme XCOM 3, Goat Simulator 2, Crysis 4, Metro Next, Titanfall 3, Tropico Next, Forza Motorsport 8, Gears 6, Cities Skylines 2, Sniper Elite 5 a Kingdom Hearts IV.

Jde ale o nepotvrzené informace a jejich pravost se může z části potvrdit až při oficiálním odhalení některého ze zmíněných titulů. Celý seznam získaný z Nvidia databáze je k dispozici na Githubu.