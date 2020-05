Vesmírná akce Star Citizen je na pár dní zdarma

Hra Star Citizen je ve výrobě již několik let a hráči do projektu investovali miliony dolarů. Vydání je k nedohlednu, přesto si hru můžete na pár dní vyzkoušet zdarma.

Star Citizen patří do kategorie her, jejichž vývoj financují samotní hráči. Ti společně investovali okolo 286 milionů dolarů za posledních 8 let. Přesto hra není ani zdaleka ve své finální podobě. Právě naopak jde stále o alfa testování tohoto titulu.

Kontroverzní vývoj jde však pro tentokrát stranou. Faktem je, že si hru na pár dní můžete vyzkoušet zcela zdarma. Stačí si založit účet a hru si stáhnout. Star Citizen nabídne především krásnou podívanou v podání vesmírných korábů.

Základní cena za hru se nyní pohybuje okolo 45 dolarů.