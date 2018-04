Vodáci částí Vltavy, nad níž hrozí sesuv skály, projedou

Úsek Vltavy mezi Větřním a Novým Spolím u Českého Krumlova zůstane podle Povodí Vltavy zčásti průjezdný. Řekl to ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeněk Zídek. V místě hrozí, že se odlomí asi tisícitunová část takzvané Barevné skály. Před dvěma dny Lesy ČR oznámily, že úsek Vltavy bude v krajním případě neprůjezdný celou letní sezonu. Kvůli nebezpečí sesuvu je od března zavřená cesta pod masivem, jsou na ní zátarasy. Ve čtvrtek přibude dvoumetrový neprůchozí plot, řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Povodí Vltavy nyní o situaci jedná, ještě se poradí s geology. "Nezavře se to nikdy. Je to normální stavba, myslím si, že se to nezavře. Byl to (informace z 23. dubna) takový první úlet, příliš brzy vypuštěná zpráva. Najde se řešení, že vodní cesta nebude přerušená. Zavřená není, a když, tak bude omezená tak, jako když děláme třeba jez na řece: také nezavíráme, děláme přímo na řece. Svedeme to někam, dá se tam nějaká šupna nebo se něco udělá, nějaké řešení najdeme," řekl Zídek.

Pavel Mačuda z firmy Ingetour, která provozuje u řeky několik tábořišť i půjčoven lodí, považuje tuto variantu za nejlepší možnou, řekl, že je ve hře od začátku.

"Nemáme zatím nic potvrzeného, ale s touto variantou (částečné zprůjezdnění) počítáme, je asi nejschůdnější pro všechny: po finanční stránce je to nejméně nákladné, pro půjčovny schůdné. Mohli bychom klienty regulovat, ale pak jsou tam mraky lidí, kteří jezdí na vlastní pěst, a to už bychom neovlivnili a víme, jak to tady se zákazy průjezdů je... Nejschůdnější pro všechny je vymyslet řešení, aby se to dalo přenést, překoníčkovat nebo i splout po šupně u levého břehu," řekl Mačuda.

Soudní znalec označil stav vrcholové partie Barevné skály za havarijní. Přes zimu se rozšířila jedna ze spár. Hrozí, že se odlomí až tisícitunový blok. Lesy ČR již v březnu zavřely silnici pod skálou, jsou tam zátarasy.

"A protože je krizový stav a je potřeba tam opravdu zamezit vstupu chodců, cyklistů, každého, tak od čtvrtka tam na cestě bude napevno umístěný dvoumetrový neprůchozí plot," řekla Jouklová. Částka za asanaci, kterou zaplatí Lesy ČR, by neměla přesáhnout deset milionů Kč bez DPH.

Podle informací z 23. dubna mohl zákaz proplouvání pod skálou trvat v krajním případě celou sezonu. Uvedl to Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov. Cesta pod skálou je zavřená od března, podle Kordače ale pěší i kolaři zákaz porušovali. Lesy ČR s geology a geotechniky řeší, jak přední čelo masivu odlamovat, zatím se nepočítá s odstřelem.

Loni splulo Vltavu podle odhadů 250 tisíc lidí. Letošní sezonu oficiálně zahájilo 21. dubna odemykání řeky v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodu. V posledních letech přibývá cizinců, kteří chtějí Vltavu splout. Turisté nejčastěji využívají vícemístné gumové rafty.