VIDEO: Neviditelný koš, hra bez brankářů i nechutný lízal

Pomalu končící rok 2018 nabídl spoustu zajímavých okamžiků. V NBA padl například koš, který sudí neviděli, tým NHL si vzal na pomoc štěně retrívra, celý svět se válel na "Neymara" nebo hvězdný útočník políbil svého soka. On-line deník TÝDEN.CZ se pokusil vybrat ty nejlepší.

Koš, který "nebyl"

Hned zpočátku roku se stala v NBA nevídaná věc. V utkání mezi New Yorkem Knicks a San Antoniem Spurs padl koš, kterého si část aktérů nevšimla - mezi ně nepochopitelně patřili i rozhodčí. O kuriózní trefu se postaral za stavu 78:67 Manu Ginobili. Ten vystřelil z pozice za tři body tak "šikovně", že míč obroučkou propadl, aniž by se dotkl sítě. Rozhodčí reagovali až s velkým zpoždění, kdy San Antonio šlo do protiútoku a koš po vzájemné konzultaci uznali. K propadáku roku ale chybělo velmi málo. Více k události naleznete ZDE.

Žádný trik na U-rampě

Druhý měsíc v roce patřil olympijským hrám v Pchjongčchangu, a právě na nich se "blýskla" Američanka Elizabeth Swaneyová, jež reprezentovala na turnaji pod pěti kruhy Maďarsko. Předvedla totiž nejhorší jízdu všech dob, během níž nepředvedla jediný trik a ještě si z toho utahovala. "Jsem vážně zklamaná, že se mi nepodařilo postoupit. Roky jsem na to tvrdě dřela," konstatovala v cíli. Její představení se stalo hitem internetu. Kompletní článek ZDE.

Kočka hráčem zápasu

Hráčem zápasu se ve vyřazovací části slavné Ligy mistrů stala kočka. Čtyřnohá šelma narušila utkání vyřazovací části mezi Besiktasem Istanbul a Bayernem Mnichov. Obratně si na několik chvil uzmula hřiště pro sebe, za což byla odměněna i na oficiálních stránkách bavorského velkoklubu. Tam ji označili fanoušci za nejlepšího hráče na hřišti. Více ZDE.

Hra bez brankářů zaskočila svět

Hokejisté Itálie a Slovinska se v dubnu postarali o pořádný rozruch. Během mistrovství světa nižší kategorie, kde šlo o vstupenku na "velké" MS v roce 2019 potřebovali hráči obou mužstev vyhrát. To vedlo za stavu 3:3 chvíli před koncem k bizarní situaci. Obě mužstva totiž odvolala brankáře a hrála v šesti. Šťastnějším týmem byla nakonec Itálie. Skóroval pár sekund před koncem a zajistila si postup mezi nejlepší. A podle dostupných záběrů byla na ledě v ten moment dokonce v sedmi, ale nikdo z přítomných sudí si toho nevšiml. Více ZDE.

Olízal jazykem protihráče

O nechutnost roku se oproti tomu postaral útočník Bostonu Bruins. Brad Marchand při čtvrtfinále hokejové NHL proti Tampa Bay neudržel nervy na uzdě a olízl svého protihráče Ryana Callahana. "Zasloužil si to, čtyřikrát mě udeřil do obličeje," nelitoval ani po zápase. Jeho výrok jen přilil do ohně a hvězda Medvědů to pořádně od veřejnosti slízla. Navíc to ani nebylo poprvé. Více o momentu ZDE.

Tenista jako Neymar

Začátkem léta proběhlo v Rusku mistrovství světa ve fotbale. A možná si už nevzpomenete, kdo dal nejhezčí gól turnaje, ale určitě vám blýsknou hlavou teatrální pády brazilské superstar Neymara. Ten se stal po zásluze terčem mnohých vtipů. Vystřelili si z něj dokonce tenisoví velikáni během exhibice na Wimbledonu - konkrétně bývalá světová čtyřka Jonas Björkman. Švéd se po úderu míčku sklátil na kurt a vyžádal si první pomoc. No posuďte samo. Více o legrácce naleznete ZDE.

Roztomilé štěně na ledě

A to nejlepší na konec. V humorném ohlédnutím za rokem 2018 nesmí chybět štěně zlatého retrívra Barclay - pomocníka hokejistů St. Louis Blues. Bohužel ani jeho přítomnost nevedla k razantnímu zlepšení, a tak ambiciózní celek nadále zůstává za očekáváním a krčí se ve spodních patrech Západní konference. Více ZDE.