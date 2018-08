Messenger: Aloha rozpozná hlas a vzkaz odešle jako text

Uživatelé sociální sítě Facebook a mobilní aplikace Messenger už možná brzy odešlou své rodině či přátelům zprávu, kterou předem namluvili. A nejedná se o hlasové vzkazy, které už má Messenger nějakou dobu v nabídce. Mluvené slovo technologie převede přímo do textové podoby. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Společnost Facebook začala na obdobném projektu pracovat už dříve. Jeho vývoj ale kvůli skandálu Cambridge Analytica vedení pozastavilo. Interaktivní technologické rozhraní, které by mělo uživatelům umožnit převádět mluvené slovo do podoby texty, se bude pravděpodobně jmenovat "Aloha". Důkazem je krátké video, které na svém twitterovém účtu zveřejnila vývojářka Jane Manchun Wongová. Právě video zobrazuje, jak "Aloha" převádí namluvená slova Wongové do podoby textu a současně je vidět i onen zmíněný název.

Spekulace také dále naznačují, že Facebook pracuje na dvojici inteligentních reproduktorů, z nichž se bude jeden jmenovat "Portal" a druhý "Fiona". Obě zařízení budou mít dotykové obrazovky a řadu pokročilých funkcí, jako je například rozpoznání obličeje. Mělo by se jednat o malé čtvercové zařízení, které má na horním panelu několik otvorů, odkud by vycházel zvuk. Cena by se mohla pohybovat okolo 370 liber, více než deset tisíc korun. Původně se měl dostat do obchodů už letos v létě, ale vedení Facebooku se rozhodlo výrobu pozastavit v souvislosti se zmíněným skandálem Cambridge Analytica.

Facebook Messenger Voice Assistant UI pic.twitter.com/DOMe4Nsg7v - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 21. srpna 2018

Cambridge Analytica je britská poradenská společnost, která při své práci kombinuje datové makléřství a datovou analýzu se strategickou komunikací ve volebním procesu. Svou činnost ukončila v letošním roce po skandálu kolem nakládání s údaji uživatelů Facebooku. Společnost měla údajně ovlivňovat voliče, vést dezinformační kampaně a manipulovat volby. Údajně působila i na území České republiky, kde měla spolupracovat s ruskou společností Lukoil.