Europoslance nepustili do země a zabavili jim pasy

Venezuelské úřady nepustily do země skupinu europoslanců, kteří v neděli přiletěli na letiště ve venezuelském městě Maiquetía na oficiální pozvání venezuelského parlamentu. Delegace, vedená španělským europoslancem Estebanem Gonzálezem Ponsem, se chtěla sejít s šéfem parlamentu Juanem Guaidóem, jehož od ledna přes 50 zemí uznalo jako dočasného venezuelského prezidenta. Venezuelské ministerstvo zahraničí schůzku označilo za konspiraci a provokaci.

"Sebrali nám pasy a neřekli ani důvod, proč nás vyhošťují," postěžoval si na videu zveřejněném v neděli na sociálních sítích Pons. Dodal, že přiletěli na oficiální pozvání parlamentní komise pro zahraniční záležitosti. "Jsme první mezinárodní delegace, která přiletěla navštívit dočasného prezidenta Juana Guaidóa," dodal Pons, jehož doprovázeli nizozemská europoslankyně Esther de Langeová, Portugalec Paulo Rangel a Španělé José Salafranca, Juan Salafranca a Gabriel Mato.

Venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza uvedl, že europoslanci byli informováni několik dní předem, že je venezuelské úřady do země nepustí. "Zamýšleli navštívit zemi s konspirativními cíli," uvedl Arreaza s tím, že šlo o další provokaci Západu.

My colleagues @eppgroup were denied access to Venezuela tonight. The Maduro regime is scared of what foreign observers will see. He is denying people food and freedom. I expect the EU to act immediately and recognise Juan Guaido as the legitimate President of the country. https://t.co/eY2sFlDB8V