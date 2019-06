Dvě dobré věci a devět špatných, popsal mírový plán Pompeo

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyjádřil obavy, že mírový plán Bílého domu pro Blízký východ bude odmítnut. Napsal to v neděli list The Washington Post, který citoval Pompeovy výroky z konference amerických židovských organizací. Detaily plánu mají být zveřejněny v Bahrajnu na konci června.

Pompeo se bojí, že návrh, za nímž stojí prezidentův poradce a zeť Jared Kushner, bude přijat se skepsí a bude považován za nesplnitelný. Má pomoci vyřešit dlouhodobý izraelsko-palestinský konflikt.

Palestinci už plán odmítli a nepovažují USA za důvěryhodného prostředníka, jelikož podle nich straní Izraeli.

"Možná lidé řeknou, že to není zvlášť originální... a že to obsahuje dvě dobré věci a devět špatných," takže to odmítnou, citoval list Pompea. Ministr dodal, že chápe, proč si lidé myslí, že se plán může líbit jenom Izraelcům.

Kushner plán připravuje dlouho a jeho zveřejnění několikrát odložil. Naposledy kvůli izraelským volbám, jež se konaly v dubnu, nyní kvůli islámskému postnímu měsíci ramadánu, který končí tento týden. Představit jej má na konferenci svolané na 25. a 26. červen do Manámy.

Jak napsala agentura AFP, přijetí plánu v Izraeli znovu komplikuje tamní politická situace, protože zemi po nezdaru při sestavování volební koalice čekají v září nové volby. Palestinská strana přerušila kontakty s USA, když prezident Donald Trump koncem roku 2017 uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Porušil tím dosavadní politiku Washingtonu, který ponechával otázku východního Jeruzaléma otevřenou pro mírové rozhovory. Palestinci chtějí, aby se tato část města stala metropolí jejich budoucího státu.