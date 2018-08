Nacvičují úder proti USA, obává se Pentagon Číny

Čínská armáda rozšiřuje operační schopnosti svého letectva a pravděpodobně nacvičuje údery proti Spojeným státům. Uvádí to zpráva amerického ministerstva obrany, zveřejněná ve čtvrtek ve Washingtonu. Výdaje Číny na obranu podle Pentagonu loni přesáhly částku 190 miliard dolarů (4,3 bilionu Kč).

Za poslední tři roky Čína výrazně rozšířila dosah svých bombardérů, naučila se operovat v kriticky důležitých námořních regionech a zřejmě procvičuje údery proti území Spojených států a jejich spojenců, uvádí zpráva. Není podle ní ale jasné, jaké cíle - kromě demonstrace zdokonalené vojenské techniky - tím chce Peking sledovat.

Pentagon v lednu označil soutěžení s Čínou, a rovněž s Ruskem, za ústřední bod aktualizované národní obranné strategie USA. V květnu ministerstvo obrany stáhlo pozvání Číny ke společnému námořnímu cvičení. V červnu se na druhé straně ministr obrany James Mattis stal prvním šéfem Pentagonu od roku 2014, který Čínu navštívil.

Navzdory předpokládanému zpomalení hospodářského růstu překročí do roku 2028 čínský vojenský rozpočet částku 240 miliard dolarů, což je zhruba třetina ve srovnání s rozpočtem Pentagonu na příští finanční rok. V Číně rychle postupuje program kosmického zbrojení, přestože Peking se oficiálně staví proti militarizaci vesmíru, uvádí zpráva.

