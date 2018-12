Běženci v SRN nemají o slučování rodin příliš zájem

Rodinní příslušníci běženců, kteří v Německu získali takzvanou doplňkovou ochranu, nemají zdaleka takový zájem přestěhovat se do spolkové republiky, jak očekávaly zdejší úřady. Ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) začátkem roku řekl, že jich může být až 300 tisíc, do začátku listopadu se jich ale přihlásilo jen 44 763. Napsal to list Süddeutsche Zeitung s odvoláním na odpověď vlády na dotaz parlamentní frakce opoziční Levice.

Slučování rodin běženců, kteří nemají status uprchlíka, ale pouze doplňkovou ochranu, bylo od března 2016 na více než dva roky přerušeno. Letos vláda velké koalice CDU/CSU a SPD došla ke kompromisu, který slučování rodin od začátku srpna opět umožnil. Jeho hlavním bodem je omezení počtu rodinných příslušníků, kteří mohou přijít do spolkové republiky, na tisíc měsíčně.

Odhady počtu lidí, kteří budou mít zájem o sloučení rodin, se značně lišily. Zatímco Seehofer hovořil o 300 tisících, politici protiimigrační a podle mnohých populistické Alternativy pro Německo (AfD) dokonce o milionech možných případů.

Ve skutečnosti je ale lidí, kteří se obrátili na německé zastupitelské úřady v zahraničí, mnohem méně. Počet těch, kteří přijdou letos do Německa, zřejmě zdaleka nedosáhne ani stanovené hranice pěti tisíc. Do 26. listopadu totiž německé úřady rodinným příslušníkům udělily jen 1385 víz. Zpracování žádostí trvá podstatně déle, než se čekalo.

Doplňkovou ochranu dostávají v Německu lidé, kteří nezískají azyl pro politicky stíhané ani status uprchlíka, ale kterým v zemích původu hrozí vážné nebezpečí, například kvůli válce. Lidé s doplňkovou ochranou dostávají v Německu povolení k pobytu na jeden rok, zatímco u osob se statusem uprchlíka je povolení k pobytu tříleté. V obou případech je možné pobyt prodloužit.

V případě dospělých běženců s doplňkovou ochranou za nimi mohou do Německa jejich manželé, manželky a nezletilé děti, v případě mladistvých běženců jen jejich rodiče.