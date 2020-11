Británie uspíší zákaz prodeje benzinových a naftových aut

Británie zakáže prodej nových osobních a dodávkových aut s naftovým a benzinovým pohonem už od roku 2030, což je o pět let dříve, než plánovala. Oznámil to premiér Boris Johnson. Vláda podle něj v rámci takzvané zelené průmyslové revoluce, do které chce investovat asi 12 miliard liber (355 miliard Kč), počítá do roku 2030 se vznikem 250 tisíc nových pracovních míst v energetice, dopravě a technologickém sektoru.

"Nyní je čas pro zelené oživení s vysoce kvalifikovanými pracovními místy, která lidem poskytnou uspokojení z vědomí, že činí zemi čistší, zelenější a krásnější," napsal premiér ve sloupku, který otiskl ekonomický list Financial Times.

Británie původně v rámci snahy o snižování emisí skleníkových plynů plánovala zakázat prodej nových vozů na benzin a naftu od roku 2040. Již v únoru ale Johnson termín posunul na rok 2035.

Automobilky mají z dalšího uspíšení zákazu obavy, ambiciózní podle nich byl už původní termín. Nový harmonogram nebude platit pro hybridní automobily, které kombinují elektrický a fosilní pohon. Ty se budou moci prodávat až do roku 2035, poznamenala agentura Reuters.

Vládní plány kromě zákazu prodeje benzinových a naftových aut zahrnují také například podporu využívání jaderné a větné energie. Cílem vlády je rovněž učinit z jízdy na kole a z chůze atraktivnější způsoby cestování, píše server BBC.