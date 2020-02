Devět obětí, útočník s pravicově radikální motivací a jeho matka jsou také po smrti

Střelec z německého Hanau, po jehož útocích zůstalo ve městě v noci na čtvrtek nejméně devět mrtvých, měl podle serveru listu Bild pravicově radikální motivaci. Vyplývá to údajně z jeho dopisu, v němž se k činům přiznává. Policie nyní psaní spolu s nalezeným videem vyhodnocuje. Sama se zatím k možné motivaci pachatele, který je také po smrti, nevyjádřila. Vyšetřování činu už ale podle německých médií převzalo nejvyšší státní zastupitelství, které má na starosti i terorismus. Po incidentu je nyní dohromady 11 mrtvých.

Střelcem byl podle serveru Bild Tobias R., který v nalezeném dopise vyjadřuje řadu "zmatených názorů", z nichž mnohé mají pravicově radikální povahu.

Pomatené názory podle německých médií dokládá i video, které podezřelý několik dní před činem zveřejnil na youtube. Hovoří v něm o tom, že ve Spojených státech existují podzemní vojenská zařízení, v nichž jsou zneužívány a zabíjeny děti. Holduje se v nich prý ďáblu. Američané by se proto měli probudit a začít proti tomu bojovat. Indicie, že by muž, kterému podle experta televize ARD na terorismus Holgera Schmidta bylo 43 let, chystal útok v Německu, video neobsahuje.

Podle policie se střílelo ve středu kolem 22.00 SEČ nejprve v centru města v baru, kam lidé chodí kouřit vodní dýmky. O život tam přišlo několik lidí. Z místa činu odjelo auto tmavé barvy, informovala policie. Další útok se stal asi o dva a půl kilometru dál, podle některých médií šlo rovněž o podnik s vodními dýmkami. Tam střelbu nepřežili další lidé.

"Byl to strašný večer, ... smutné vzpomínky nám na něj zůstanou ještě dlouho," řekl Claus Kaminsky, starosta Hanau, přibližně stotisícového města, které leží ve spolkové zemi Hesensko, zhruba dvacet kilometrů východně od Frankfurtu nad Mohanem.

Policie široké okolí míst, kde se útoky staly, uzavřela. Na místo přijely i posily ze sousedního Bavorska.

Policisté muže vypátrali na základě informací od svědků týkajících se auta, které využil při útěku. Násilím vnikli do jeho bytu, kde našli jeho tělo i další mrtvou osobu. Tou byla podle Schmidta jeho matka.