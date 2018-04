Hororový sklep Josefa Fritzla byl zalit betonem

Rakousko si připomíná desáté výročí odhalení zločinů Josefa Fritzla, zvaného amstettenská zrůda. Fritzl věznil 24 let ve sklepě svou dceru, s níž postupně zplodil sedm dětí.

Případ nechtěně proslavil Rakousko doslova po celém světě. Když přitom 19. dubna 2008 přivezl tehdy třiasedmdesátiletý důchodce Josef Fritzl do nemocnice v Amstettenu svou vnučku Kerstin, na žádnou událost světového významu to zpočátku nevypadalo. Dívka byla v bezvědomí, vyšetření později odhalilo selhání ledvin. Fritzl tvrdil, že jeho dcera a matka Kerstin odešla k náboženské sektě, a dívku mu proto svěřila, aby se o ni postaral. Své tvrzení dokládal dopisem od dcery.

Jenže lékařskému personálu se takové vysvětlení nezdálo a lékaři informovali policii. Ta nakonec došla k šokujícímu odhalení. Josef Fritzl, do té doby ctihodný elektroinženýr na odpočinku, byl nejen dědečkem, ale i otcem hospitalizované Kerstin. Její matku Elisabeth věznil celých 24 let ve sklepě svého domu v Amstettenu a přitom ji pravidelně znásilňoval. Z incestu se pak kromě nejstarší Kerstin narodilo dalších šest dětí, z nichž jedno ve sklepě zemřelo.

Fritzl byl o rok později odsouzen mimo jiné za znásilňování, únos, zotročování a zabití k doživotnímu trestu vězení. "Trest přijímám," prohlásil u soudu v St. Pöltenu, který se konal s vyloučením veřejnosti.

K odhalení celého případu přispěl právě fakt, že Kerstin přesně před deseti lety upadla do bezvědomí a její matka Fritzla přesvědčila, aby ji odvezl do nemocnice. Po týdnu vyšlo najevo, že sklep Fritzlova domu skrývá hrůzné tajemství. Fritzl svou tehdy devatenáctiletou dceru Elisabeth vlákal v roce 1984 do sklepa a 24 let nepustil ven. Při svých nočních návštěvách ji znásilňoval. Tři děti, zplozené z tohoto vztahu, zůstaly s matkou ve sklepě, další tři vzal Fritzl k sobě domů.

Manželce i úřadům tvrdil, že je Elisabeth postupně odkládala u vchodu s prosbou, aby se o ně jejich prarodiče postaraly. Sama je prý členkou náboženské sekty a starat se o děti nemůže. A úřady i manželka tomuto vysvětlení dlouho věřily.

Odhalení Josefa Fritzla pak dostalo Rakousko do hlavních zpráv všech světových médií. O Fritzlovi vzniklo několik dokumentárních filmů a knih. Jeho rodině, tedy manželce a všem dětem, poskytlo Rakousko novou identitu a život na neznámém místě.

Nikomu se přes veškerou snahu mnoha bulvárních novinářů dosud nepodařilo nikoho z Fritzlovy rodiny vypátrat, případně vyzpovídat. Policista, který v roce 2008 chránil v nemocnici v Amstettenu Elisabeth a její děti před nájezdy médií, pouze nedávno uvedl, že má s rodinou občasný kontakt a že "nalezla relativně normální život."

Josef Fritzl, odsouzený na doživotí, nedávno oslavil 83. narozeniny. Trest si odpykává ve věznici v Kremsu, podle informací některých rakouských médií údajně začíná trpět demencí. Loni si ale ještě nechal úředně změnit jméno, pravděpodobně kvůli tomu, aby zakryl svou identitu před novými spoluvězni. Nyní se jmenuje Josef Mayrhoff.

Radnice v Amstettenu dlouho nevěděla, co s domem, v jehož sklepení věznil Fritzl takřka čtvrtstoletí svou dceru. Nakonec byl "hororový sklep" zalit 120 kubíky betonu a dům prodán. Nový majitel v něm po celkové rekonstrukci pronajímá deset bytů.