Italské lyžařské areály chystají letos zdražování, některé možná vůbec neotevřou

Italské lyžařské areály letos chystají kvůli růstu cen energií zdražování skipasů a některá střediska zvažují, že vleky vůbec nespustí. Informují o tom v pondělí italská média. Průměrné zdražení by se mělo u jednodenních vstupenek pohybovat kolem deseti procent, ceny rostou pomalejším tempem u předplatných na delší dobu. Provozovatelé tvrdí, že do cen nepromítnou celé zdražení energií.

Ohlášená zdražení u jednodenních skipasů se pohybují od šesti do 13 procent. Průměrně by se cena jednodenní vstupenky měla zvýšit o zhruba deset procent. Například cena jednodenní vstupenky do lyžařských areálu Dolomiti Superski, pod který spadají populární sjezdovky v Benátsku a Tridentsku, v nejrušnější sezóně vzroste o desetinu na 74 eur (zhruba 1800 korun). Ve středisku Livigno, kam směřuje i velký počet českých turistů, se cena jednodenní vstupenky zvýší o šest procent na 55 eur (1350 korun), zatímco v dalším areálu v Lombardii, v Bormiu, počítají se zdražením o 13 procent na 52 eur (1270 korun). Areály ve východních Alpách v regionu Furlánsko Julské Benátky areály se zdražením zatím nepočítají.

Podle předsedkyně sdružení provozovatelů vleků a lanovek (ANEF) Valerie Ghezziové se náklady na energie meziročně ztrojnásobily. "Nárůst v takové šíři a míře není možné přenést na uživatele, to by všichni utekli," řekla Ghezziová televizní stanici Rai 3. Podle ní se zdražení bude pohybovat v rozmezí pět až 12 procent.

Některé areály uvažují, že vleky a lanovky vůbec nespustí. Toto rozhodnutí oznámil například menší lyžařský areál Panarotta, které se nachází nedaleko od Tridentu. Podle vedení areálu by zahájení sezony za stávajících podmínek bylo "skokem do neznáma". "Navíc není ani jisté, že letos bude přírodní sníh," uvedl šéf firmy Panarotta 2002, která provozuje areál, Matteo Anderle. Podle agentury AGI pak větší areály zvažují, že by otevřely jen vleky s vysokou návštěvností a ty ostatní by zastavily. V sousední Francii pak uvažují o snížení rychlosti vleků. Podle Ghezziové to však otázku provozních nákladů neřeší.

Mnohé areály si v nabídkách vymezují možnost upravit ceny v průběhu sezony. Náklady na provoz výrazně ovlivní počasí, a to hlavně, kolik napadne přírodního sněhu a kolik bude nutné zasněžovat za pomocí děl, jejichž provoz je rovněž energeticky velmi náročný. Během minulé zimy byly přirozené srážky v italských Alpách velmi nízké, což pak způsobilo nízký stav řek a sucho v Pádské nížině.

Podle spotřebitelského sdružení Assoutenti se však zdražení bude týkat i dalších položek typických pro pobyty v horách. Podle propočtů organizace se návštěvníci italských Alp musí připravit na zdražení týdne na lyžích o 15 až 18 procent ve srovnání s loňskou lyžařskou sezonou.