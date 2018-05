Občanství jen za hrdinství? Francie je za svůj přístup kritizována

Z malijského migranta se ve Francii stal ze dne na den národní hrdina. Jméno Mamoudou Gassama teď zná v zemi galského kohouta snad každý. Svým hrdinským kouskem ve stylu Spider-Mana zachránil malé dítě, která mohlo spadnout z balkonu ze čtvrtého patra. Prezident Emmanuel Macron mu za to slíbil francouzské občanství. To ale nyní vyvolalo kritiku o dvojím metru v zacházení s migranty. Informoval o tom server The Independent.

Po nebezpečném hrdinskému kousku, který jedenadvacetiletý Malijec udělal, se vláda octla pod palbou kritiky ze zahraničí. Důvodem je uplatňování dvojího metru. "Musí opravdu člověk udělat něco tak výjimečného, aby měl šanci na to stát se občanem?" zeptal se kupříkladu britský poslanec David Lammy.

"Nemyslím si, že by se migranti měli chovat jako superhrdinové, dokud s nimi nebude zacházeno jako s lidskými bytostmi. Být člověkem by mělo být jediným předpokladem toho, že s námi bude zacházeno jako s člověkem. A to platí stejně jak pro Spojené království, tak i pro Francii," dodal člen Labouristické strany ve svém tweetu.

This is a wonderful story but I don't think that "migrants" should have to behave like superheroes before they are treated like human beings. Being a human being should be the only prerequisite to being treated like a human being. And that applies in the UK just as much as France https://t.co/bCK8EDYaKV