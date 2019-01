Obžalovaní ze smrti lidí na akci Loveparade nemusí být vůbec souzeni

Soud s deseti lidmi obžalovanými kvůli neštěstí na technoparty Loveparade v Duisburgu z roku 2010 by mohl být zastaven, aniž by byl vynesen rozsudek. Agentura DPA uvedla, že nyní jde už jen o to, zda obžalovaným budou uloženy alespoň finanční sankce, na čemž trvá státní zastupitelství.

Podle informací DPA se ve středu u soudu za zavřenými dveřmi o dalším průběhu procesu radili obhájci, státní zástupci a soudci. Účastníci řízení pak shodně uvedli, že zemský soud v Duisburgu chce proces proti všem deseti obžalovaným zastavit a pouze u třech počítá s finančními postihy.

Mluvčí státního zastupitelství dřekla, že úřad nyní návrh soudu zkoumá. Stanovisko by měl zaujmout do 5. února.

Německý zákon žalobcům umožňuje kauzy zastavit například výměnou za uložení pokuty, jestliže je závažnost přečinu dostatečně malá, upozornila agentura AP. Skutky navíc budou příští rok už promlčeny.

Tragédie na Loveparade se stala 24. července 2010, když se mnoho desítek tisíc lidí snažilo dostat do areálu bývalého nákladového nádraží, kde se hudební akce konala. Na místo však vedla jen jedna přístupová cesta, dosažitelná pouze dvěma podzemními tunely. Kvůli obrovskému množství lidí, kteří ve stejnou dobu na místo směřovali, se vytvořila tlačenice, a v davu propukla panika. Za oběť jí padlo 21 lidí. Dalších 652 lidí bylo zraněno. Oběti pocházely i ze Španělska, Itálie, Nizozemska, Austrálie nebo Číny.

Proces začal na konci roku 2017 a obžalováni v něm byli čtyři zaměstnanci pořadatelské agentury, kteří podle prokuratury při plánování podcenili přípravu bezpečnostních opatření, a šest pracovníků radnice, kteří konání akce schválili navzdory údajným bezpečnostním nedostatkům. Obžalováni byli ze zabití z nedbalosti a z ublížení na zdraví z nedbalosti, za což jim hrozilo až pětileté vězení.