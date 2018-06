Uprchlíci volí novou cestu do EU, vede přes Albánii

Ještě donedávna mířilo do Albánie jen několik málo běženců, kteří se chtěli dostat dále do bohatších států EU. Nedlouho po uzavření takzvané balkánské trasy vedoucí přes Řecko, Makedonii, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko začali však běženci využívat novou balkánskou cestu, která vede právě přes Albánii. Počet syrských uprchlíků, kteří do Albánie směřují, neustále narůstá.

Migranti "se snaží nalézt nové cesty, jak se dostat do zemí Evropské unie", státy na původní trase z Turecka a Řecka totiž významně posílily ochranu hranic, uvedl mluvčí albánského ministerstva vnitra Ardi Bide. Místo cesty přes Makedonii a Srbsko se pokoušejí dostat do Evropské unie přes některé z dalších chudobou zmítaných balkánských států, jako je Bulharsko či Albánie. I když albánské úřady zatím nezveřejnily žádná oficiální data ohledně počtu žadatelů o azyl, policie tvrdí, že od začátku roku zadržela na albánské hranici na 2300 lidí.

Albánie jako vstupní brána migrantů do Evropy

Pro mnohé uprchlíky "je Albánie nyní jediným řešením, jak se dostat dál", svěřil se agentuře AFP 28letý Syřan Guwan Belei, který do země přijel v polovině června. Nyní žije v jediném přijímacím středisku, které se nachází v metropoli Tiraně. V zařízení nabízejícím 180 lůžek teď přebývá asi 200 migrantů.

Belei v Albánii požádal o azyl, ale netají se tím, že "stejně jako pro ostatní je i pro něj Albánie jen vstupní branou", když Srbsko a Makedonie uzavřely své hranice. "Mnoho lidí se rozhodne v Albánii požádat o azyl. Během celého vyřizovacího procesu tak mají čas na to zjistit, jak se dostat dále do Černé Hory a Bosny a odtud do Německa, Dánska či dalších zemí," uvedl Syřan.

Ministři vnitra balkánských zemí jednali o současné situaci okolo migrace toto pondělí v Bruselu. Zvýšený nápor běženců zažívá v posledních týdnech i Bosna, která je poslední zemí na nové balkánské trase předtím, než se migranti dostanou do EU. Černá Hora rovněž vyjádřila obavy ohledně své "velmi propustné" hranice s Albánií. Tirana ale trvá na tom, že "situaci zvládne... navzdory narůstajícímu počtu těch, kteří do země míří". Albánská vláda rovněž odmítla nedávné spekulace, že v zemi s pomocí EU plánuje otevřít nějaký větší uprchlický tábor.

"Albánie přijala veškerá opatření, aby posílila ochranu hranice, a spolupracuje s dalšími balkánskými zeměmi a unijními úřady a agenturami, jako je (evropská pohraniční stráž) Frontex," uvedla náměstkyně ministra vnitra Rovena Vodaová.