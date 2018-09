Církev přestavěla břežanský zámek na čtyřhvězdičkový hotel

V Dolních Břežanech u Prahy se otevřel čtyřhvězdičkový hotel Chateau Clara Futura, který vznikl rekonstrukcí zámku. Pražské arcibiskupství, které je vlastníkem areálu, do oprav investovalo zhruba 250 milionů korun. Jan Balák z arcibiskupství upřesnil, že investice směřovala nejen do samotné budovy, ale do celého areálu. Přesná výše celé investice bude podle něj známa až po předložení závěrečných účtů.

"Hodnoty lidské práce, lidského umění jsou nevyčíslitelné. A já jsem opravdu nesmírně rád, že vám všem, kteří jste se podíleli na obnově nejenom tohoto prostoru, ale celých Dolních Břežan, bylo jasně řečeno díky," uvedl při slavnostním požehnání kardinál Dominik Duka.

Hotel se 41 dvoulůžkovými pokoji, atriem s lobby barem, restaurací, salonky a kaplí má být určen mimo jiné pro vědce z břežanských laserových center. Otevřen však bude i běžným turistům. První hosté by se měli objevit v říjnu, nasmlouvány jsou také různé akce, například konference.

Zámek kdysi fungoval jako ekonomicko-správní centrum dolnobřežanského panství, které bylo ve vlastnictví arcibiskupství. V roce 1945 ho zabral stát. Po znárodnění areál spravovala ministerstva zemědělství, národní obrany a vnitra. V rámci restitucí ho získala církev zpět.

Podle Jana Liebnera z investičního odboru arcibiskupství byl stav zámku velmi špatný. Podepsaly se na něm necitlivé stavební zásahy, na dřevěných podlahách byly například vrstvy betonu. Do budovy také zatékalo. Největším oříškem bylo samotné zahájení prací. "Vybourávaly se konstrukce, které sem nepatřily. Přes množství sond, které se provedly, jsme nevěděli, co mají dělníci pod nohama," řekl Liebner. Problémy byly také se statikou, stropní konstrukce se musely zesilovat, aby vyhovovaly novým normám.

Hlavní část rekonstrukce začala v listopadu 2016, předtím zabraly zhruba rok bourací práce. Stavebníci našli pod omítkou i vzácné malby. Některé zrestaurovali a jiné po dohodě s památkáři alespoň zakonzervovali.

Duka připomněl, že církev v rámci částečného odškodnění dostala desítky zpustošených hospodářských dvorů a klášterů, a poukázal na to, že jejím smyslem je sloužit. V Břežanech se pouští, byť pouze poskytnutím prostor, i na pole vědy. Ve spolupráci s obcí umožnila výstavbu laserových center ELI a HiLase a vybudovala administrativně-technologické centrum pro japonskou firmu Rigaku. Jednou z nejbližších investic v pražské arcidiecézi bude rekonstrukce velkého statku ve vesnici Drasty, jež spadá pod Klecany. Podle mluvčího arcibiskupství Stanislava Zemana by náklady měly být asi půl miliardy korun. Do opraveného areálu se mají stěhovat sestry karmelitky z kláštera na Hradčanském náměstí v Praze. Klášter by chtěly provozovat jako hotel.

Balák uvedl, že arcibiskupství chystá v Klecanech projekt novostavby školy, školky a internátu pro neslyšící děti. "V současné době jsme ve stadiu směny pozemků a fázi studií," dodal.