Do Prahy se na protest sjedou tisíce zemědělců, technikou mohou blokovat provoz

Ve čtvrtek budou v Praze opět protestovat zemědělci. Chtějí upozornit na to, že vláda podle nich neřeší jejich problémy. Dorazit mohou až tisíce zemědělců a přivezou s sebou stovky traktorů či další zemědělské techniky.

Během dopoledne budou jezdit kolem Letenských sadů, v poledne se pak shromáždí na demonstraci před úřadem vlády. Tam se s nimi setká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na protest budou dohlížet desítky policistů. Očekávají se problémy v dopravě. Hlavní město proto vyzvalo lidi, aby do města nejezdili auty a pracovali z domova. Pokud do zaměstnání musí, měli by využít vlaky, metro či tramvaje a vyhnout se cestám v okolí úřadu vlády a Letné.

Hlavními organizátory protestu je Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, podle kterých vláda neřeší jejich problémy. Žádají mimo jiné podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat, vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem a také nedanit evropské provozní dotace. "Situace v tuzemském agrárním sektoru není dobrá a neustále se zhoršuje. Přes osobní snahu ministra zemědělství Marka Výborného se nepodařilo vyjednat v rámci pětikoalice zásadní posun v našich prioritách, které by našim chovatelům a pěstitelům skutečně pomohly," uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Výborný minulý týden uvedl, že vláda některým požadavkům vyšla vstříc. Farmáři však v pondělí řekli, že taková pomoc nestačí. Ministr deklaroval, že je ochoten se zemědělci dál jednat, ale ne pod ultimáty. Čtvrtečního protestu se ministr zúčastní, se zemědělci se plánuje setkat před úřadem vlády, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Zemědělci s technikou se shromáždí mezi 05:00 a 06:00 na okrajích Prahy či středních Čech - ve Vestci, Jesenici, Letňanech, u Nové Vsi u Českého Brodu, dále v Kněževsi a Hostivici. Odtud se v 06:00 vydají do centra hlavního města, přičemž částečně pojedou i po magistrále. Jedna z příjezdových tras vede kolem dvou velkých pražských nemocnic, kam často směřují pacienti přivážení zdravotnickou záchrannou službou. Fakultní Thomayerova nemocnice je spádová pro jihovýchod Prahy a velkou část Středočeského kraje, do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) směřují nemocní s akutními srdečními problémy.

Zhruba od 07:00 do 11:30 plánují protestující jezdit okolo Letenských sadů po trase nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova ulice, ulice Milady Horákové, Veletržní ulice, ulice Dukelských hrdinů a dál po nábřeží k úřadu vlády. Zemědělci v podkladech zaslaných ČTK uvedli, že na trasu se podle odhadu vejde asi 600 až 700 strojů. Pokud jich bude více, budou parkovat na Letné nebo je policie odkloní na jinou trasu. V poledne pak začne demonstrace před úřadem vlády a bude trvat zhruba hodinu a půl. Po jejím skončení organizátoři předpokládají postupný odjezd techniky i demonstrantů.

Na protestní jízdu budou podle policejního mluvčího Jana Daňka dohlížet desítky policistů převážně z dopravní služby, kteří budou řídit dopravu, aby byla co nejplynulejší. V pohotovosti budou i členové antikonfliktního týmu a pořádkové policie. Daněk dnes ČTK řekl, že žádná omezení pro ostatní dopravu policie nechystá, ale vyzývá řidiče, ať do míst ohlášeného protestu nejezdí.

Také Praha žádá řidiče, aby ve čtvrtek do města nejezdili auty a pracovali z domova. Pokud do zaměstnání musí, doporučuje Praha využít kolejovou dopravu a vyhnout se cestám v okolí úřadu vlády a Letenských sadů. Pražský dopravní podnik žádná omezení či úpravy tras linek MHD nechystá. "Pouze pokud zastaví před úřadem vlády, v případě potřeby odkloníme tramvajovou linku č. 15 přes Právnickou fakultu," napsala ČTK mluvčí podniku Aneta Řehková.

Podle krajský zástupců Agrární komory, které ČTK oslovila, se do Prahy chystají stovky zemědělců z jednotlivých regionů. Z krajů, které mají do hlavního města daleko, chtějí přijet zemědělci bez techniky. Například ze Zlínského kraje se jich plánuje zúčastnit asi 300, další 200 až 300 pojede z Jihomoravského kraje a z Vysočiny z každého z pěti okresů nejméně stovka. Z Královéhradeckého kraje vyšle komora asi 400 zástupců.

Kromě agrární komory a zemědělského svazu k účasti na protestní akci vyzvaly své členy také Společnost mladých agrárníků České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků či Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje. Protest podporuje i Potravinářská komora ČR.

Část zemědělců už 19. února demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze a protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovala magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od protestu distancovaly.

Hlavní zemědělské organizace se podílely na protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.