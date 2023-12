hasiči zasahovali na západě čech, počasí zasáhlo stovky domů, většina je bez proudu

Desítky výjezdů souvisejících s počasím mají dnes za sebou hasiči v Plzeňském a Karlovarském kraji. Zaměstnávají je především zásahy u popadaných stromů, v několika případech i čerpání vody. Do spadlých stromů najel vlak u Dešenic na Klatovsku. Silný vítr, případně sníh komplikují také dodávky elektrické energie. Kvůli poruchám na vedení jsou v obou krajích stovky domácností bez elektřiny, zjistila dnes ČTK u hasičů a energetiků. Silnice jsou s opatrností sjízdné, místy na nich může ležet vrstva rozbředlého sněhu, informuje Ředitelství silnic a dálnic. Srážky zvedly také hladiny některých řek.

V Plzeňském kraji bylo podle regionální mluvčí ČEZ Soni Holingerové k 15:00 bez dodávky elektřiny 1600 domácností, v Karlovarském kraji to bylo 117 odběrných míst. "Situace se mění během celého dne, mokrý těžký sníh a vítr způsobují pády stromů, takže jsou strhané vodiče a poškozené izolátory. Naše těžká technika se na podmáčeném terénu k některým poruchám obtížně dostává, často si čety musí cestu prořezat pilou mezi spadanými stromy, " popsala.

Karlovarští krajští hasiči podle mluvčího Martina Kasala v průběhu noci a dnešního rána zasahovali u 55 událostí v souvislosti s počasím, od rány přibyly další desítky výjezdů

Také v Plzeňském kraji hasiče zaměstnávají popadané stromy. Podle webu, který průběžně zaznamenává ukončené zásahy, měli hasiči v kraji od půlnoci do 15:30 celkem 137 ukončených výjezdů charakterizovaných jako technická pomoc. Ve 112 případech to bylo odstraňování popadaných stromů ve všech okresech kraje, osmkrát hasiči čerpali vodu.

Z vlaku, který u Dešenic na Klatovsku narazil do spadlého stromu, museli hasiči odpoledne evakuovat 14 lidí. Nikomu se nic nestalo lokomotiva je ale mírně poškozená, řekl řídící důstojník hasičů Aleš Bucifal. Protože vlak narazil do stromu v hůře přístupné oblasti, museli cestující kousek dojít do Dešenic a hasiči je pak svými vozy dopravili do Nýrska, odkud dráhy zajistily náhradní dopravu. Podle webu Českých drah zajišťují dopravu mezi Nýrskem a pohraniční stanicí Železná Ruda - Alžbětín náhradní autobusy.

Kvůli vydatným srážkám s zvedly hladiny některých řek. V Karlovarském kraji je první povodňový stupeň na Bystřici v Ostrově a na Svatavě ve Svatavě, vodní nádrž Skalka je už od pátku na druhém povodňovém stupni, protože vodohospodáři upouštění vodu, aby v přehradě vytvořili retenční prostor. "Množství vody nedokáže půda absorbovat, k domům tak stéká i voda z okolních luk a polí," uvedl Kasal. Hlášené zaplavování sklepů, domů či garáží mají hasiči z okolí Ostrova, Nejdku, Mírové, Staré Role či Mezirolí. Od pátku monitorují především tok Bystřice, dopoledne převezli pohotovostní zásobu pytlů s pískem k hasičům do Ostrova. "Situace se zhoršuje na více místech, v tuto chvíli je tak zřízený sektor pro protipovodňovou ochranu na zbrojnici dobrovolných hasičů v Ostrově, kam je převezena velká zásoba protipovodňových zábran, zároveň je zde shromaždiště techniky vyslaných předurčených jednotek pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Podle požadavků pak budou přímo z Ostrova rozváženy pytle s pískem tam, kde bude potřeba chránit před vodou," dodal Kasal.

V Plzeňském kraji má kvůli řízenému odpouštění první povodňový stupeň Mže na vodním díle Lučina. Na první stupeň vystoupala také Úhlava v Tajanově a Berounka v Plzni na Bílé Hoře.