Jaderná elektrárna Temelín odstavila blok kvůli opravě klapky na jednom ze systémů technické vody

Jaderná elektrárna Temelín dnes krátce po poledni odpojila od přenosové sítě první výrobní blok kvůli opravě klapky na jednom ze tří systémů technické vody. ČTK to sdělil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Reaktor nechají operátoři v takzvaném nahřátém stavu, který umožní jeho rychlejší návrat do provozu. To se podle mluvčího předpokládá v nadcházejícím týdnu. Druhý blok Temelína je na plném výkonu.

O odstávce bloku informovala elektrárna dnes dopoledne."Přerušení výroby prvního bloku nebude mít žádný vliv na dodávky elektřiny pro spotřebitele. Situace je hlášená s předstihem a potřebnou elektřinu společnost ČEZ zajistí jinými zdroji," uvedl mluvčí.

Klapka, již je potřeba opravit, je součástí jednoho ze tří systémů technické vody, které zajišťují chlazení řady dalších systémů, jako jsou například tepelné výměníky a vzduchotechnika. "Podle předpisů, kterými se elektrárna řídí, musí být v provozuschopném stavu všechny tři technické systémy. Na případné opravy máme 72 hodin, následně pak musíme podle předpisu blok od sítě odpojit a situaci dořešit. A k tomu aktuálně došlo," uvedl Sviták.

Neplánovaně odstavený byl letos i druhý blok temelínské elektrárny. Kvůli opravě těsnění ve vnitřním okruhu chlazení generátoru přestal dodávat elektřinu 31. ledna, k síti byl znovu připojený 5. února.

Jaderná elektrárna Temelín, která je největším výrobcem elektřiny v zemi, dodala minulý rok 16,1 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letoška měla produkci 3,8 TWh elektrického proudu.