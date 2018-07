Kněžínek dlouho neváhal. Trestně stíhaný premiér mu nevadí

Novému ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi, který ve funkci vystřídal Taťánu Malou (ANO), nevadí účast ve vládě vedené trestně stíhaným premiérem. Novinářům to v úterý řekl na Pražském hradě poté, co ho prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce. Své práci se chce Kněžínek věnovat naplno, bez ohledu na to, jak dlouho bude na ministerstvu působit.

Premiér Andrej Babiš (ANO), jenž v úterý Kněžínka do funkce ministra navrhl, čelí obvinění v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. "Kdyby mi to vadilo, tak tady bezesporu nebudu stát. Já v tomto případě spoléhám na orgány činné v trestním řízení, na nezávislé státní zastupitelství, na nezávislé soudy. Nechme to rozhodnutí na nich," odpověděl ministr na dotaz, zda mu vadí účast ve vládě řízené trestně stíhaným premiérem.

Možnost vést ministerstvo spravedlnosti nabídl Babiš Kněžínkovi v noci na úterý. "Doba, kterou jsem měl na rozmyšlení, byla tedy relativně krátká, ale právě proto, že se ve státní správě pohybuji už řadu let - v podstatě jsem byl náměstkem předtím ministra spravedlnosti, nyní ministryně spravedlnosti - tak jsem měl to rozhodování do jisté míry snazší, byť to nebylo rozhodování jednoduché," řekl ministr.

Za krátkodobé priority označil dokončení návrhů, které jsou nyní projednávány v Poslanecké sněmovně a kterých "tam není úplně málo". Zmínil například nový zákon o znalcích nebo zákon o tlumočnících.

Z hlediska dlouhodobých priorit má ministr v plánu plnit programové prohlášení vlády. "Největší úkol, úkol na celé volební období pro ministerstvo spravedlnosti, je pracovat na nových procesních předpisech, to znamená na novém civilním řádu, na novém trestním řádu, tak, aby se věci, na kterých se pracuje velmi dlouho, posunuly dopředu," dodal.

Kněžínek zdůraznil, že byl jmenován plnohodnotným členem vlády. Dotaz, jak dlouho bude v úřadu působit, by podle něj měl směřovat spíše na premiéra, který je za to podle ústavy zodpovědný. "Samozřejmě otázka délky působení každého ministra je do jisté míry relativní. Práci se hodlám věnovat naplno bez ohledu na to, jak dlouho moje působení na ministerstvu bude trvat," podotkl.

Malá svou rezignaci na funkci, v níž vydržela dva týdny, oznámila v pondělí. Jako důvod uvedla, že nechce nadále poškozovat hnutí ANO "kampaní", která je proti ní vedena v souvislosti se vznikem jejích diplomových prací. Premiér původně sdělil, že požádá prezidenta, aby dočasným řízením ministerstva pověřil jeho. Po kritice opozice, která poukazovala na to, že ministerstvo spravedlnosti by tak vedl trestně stíhaný člověk, od záměru upustil. Kněžínka uvede do úřadu ve středu ráno. Vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty čeká tentýž den ve Sněmovně hlasování o důvěře.