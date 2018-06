Komunisté vládu podpoří, věřil Hamáček v Duelu Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa nově jmenovaného vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka, který byl zároveň i pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Úvod pořadu se Jaromír Soukup rozhodl věnovat Davidu Rathovi, který byl ve středu obviněn za přijetí úplatku a následně poslán na 8,5 roku do vězení. Moderátora zajímalo, jaký vliv má celý incident na ČSSD, ve které Rath dříve působil. Předseda ČSSD Hamáček přiznal, že kauza kolem Ratha očividně straně neprospěla, ale na druhou stranu strana po incidentu dokázala vyhrát krajské volby. Hamáček poté upozornil, že na tomto případě jde vidět, jak je soudní systém někdy nefunkční, čímž narážel na soudní průtahy. Jaromír Soukup poté podotkl za souhlasného pokyvování Hamáčka k aktuální stavu korupce, že se situace oproti devadesátým letům velmi zlepšila.

Poté už přišlo na řadu hlavní téma - jmenování vlády a hlasování o její důvěře. Jaromír Soukup pro začátek uvedl, že si čeští občané zaslouží vládu s důvěrou, která bude odpovědná Poslanecké sněmovně. Také poznamenal, že je to již osm měsíců, co se Andrej Babiš pokouší o sestavení kabinetu. Moderátor poté pogratuloval Janu Hamáčkovi ke jmenování na post vicepremiéra a zeptal se ho, zda to považuje za úspěch, a to i přes nepříznivý výsledek ve volbách. Nově jmenovaný vicepremiér to vskutku označil za úspěch, ale zároveň uvedl, že tomu předcházelo dlouhé jednání s hnutím ANO, které probíhalo už od února. Také dodal, že ČSSD dokázala nalézt alternativu, aby mohla prosazovat svůj volební program.

Debata se poté přesunula k roli KSČM, která je klíčová, neboť vládě chybí osm křesel k získání důvěry. Jaromíra Soukupa zajímalo, co se stane, pokud komunisté odmítnou spolupracovat. Vicepremiér uvedl, že nevidí žádný důvod, aby KSČM kabinet nepodpořila, protože spolu s premiérem Babišem dokázali zakomponovat požadavky komunistů. Jan Hamáček očividně projektu věří a doufá v jeho uskutečnění.

Generální ředitel poté divákům připomněl, že jeho host Jan Hamáček nebude mít na starost pouze ministerstvo vnitra, ale prozatím také zahraničí, které mělo být původně v gesci Miroslava Pocheho. Jeho dosazení však nebylo úspěšné, neboť prezident Miloš Zeman byl zásadně proti a prohlásil, že vládu s Pochem nejmenuje. Moderátora zajímalo, zda je možné vést dvě ministerstva a názor na prezidentova prohlášení. Předseda Hamáček připomněl, že ministerstva bude vést jenom dočasně, dokud se nenajde náhrada za Miroslava Pocheho. Vnitro si však předseda ponechá. Hamáček Zemanova prohlášení nekomentoval.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.25 hodin.