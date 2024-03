Kvalifikace mezinárodní taneční soutěže se v Jihlavě účastní 840 tanečníků

Několik tanečních skupin z Česka a Slovenska má šanci postoupit do finále taneční soutěže Dance World Cup (DWC). Kvalifikační závody začaly dnes v Jihlavě.

Protože finále soutěže určené amatérským tanečníkům do 25 let bude letos poprvé v České republice, účast na kvalifikačních závodech je podle organizátorky Romany Petkovské mimořádná. Přihlásilo se 840 tanečníků z 38 tanečních škol. Jejich soutěžní vystoupení mohou lidé do neděle bezplatně sledovat v jihlavském DKO.

"Běžně míváme okolo 30 škol. Letos se přihlásilo i spousta menších dětí, které obvykle na soutěže nejezdí nebo navštěvují jiné soutěže, třeba v repertoáru hip hop, moderna. Existují totiž různé soutěže a školy je střídají. Letos se ale rozhodly, že pojedou k nám," řekla Petkovská. Důvodem může být i možnost účastnit se pražského finále, které začne 27. června.

DWC je v repertoáru široce rozkročená. Stěžejní je klasický a moderní balet i současný tanec, jazz a show dance. "Ale máme letos i stepaře nebo muzikálový zpěv s tancem, což nebývá úplně obvyklé," řekla Petkovská.

Soutěž má šestnáctiletou historii. Česká republika se jí podle Petkovské účastní od roku 2013 a často s velkým úspěchem. Největší byl v roce 2022, kdy se finále konalo ve Španělsku. "V celkovém medailovém hodnocení jsme byli na sedmém místě ze 62 států, bylo to naprosto úžasné," řekla Petkovská.

Kvalifikační tance letos v Jihlavě, kde se soutěž koná popáté, hodnotí pětičlenná mezinárodní porota. Hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické a umělecké předvedení. Pro postup do finále tanečníkům nestačí být mezi pěti nejlepšími, musejí zároveň získat nejméně 70 ze 100 bodů, aby byla zaručená úroveň soutěže.