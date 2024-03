Nejoblíbenějším učitelem v anketě Zlatý Ámos se letos stal Dominik Simon

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku dnes získal Dominik Simon ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích. Převzal tak putovní korunu od loňské vítězky, češtinářky Daniely Krátké z České lesnické akademie Trutnov.

Ocenění Dětský Ámos, které uděluje dětská porota, putuje k Adéle Popelkové ze Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze. Ceny dnes organizátoři udělili v Kongresovém sále hotelu Olšanka, kde se finálového kola zúčastnilo šest soutěžících.

"Pocity jsou úplně bláznivé, nevím moc, co říct. Jsem šťastný, unavený, ještě pořád nervózní, ale pocity jsou super. Překvapivě mi dnes všechno vyšlo tak, jak mělo být. Myslím, že je to odměna pro celou školu. Pro učitele, pro žáky, pro všechny na škole," řekl Simon ČTK. Podle předsedy poroty Jakuba Kvášovského bylo letos mimořádně náročné zvolit vítěze. "Bylo to strašně vyrovnané, vlastně rozhodují jeden dva hlasy porotců. Letos všichni dostali více hlasů a rozhodovaly asi maličkosti. Podle mě by zasloužili korunku všichni," řekl Kvášovský.

Ámosem ČT Edu se stala finalistka Eliška Nováková ze Základní školy Máj 1 v Českých Budějovicích. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování získal učitel Libor Mitana ze Základní školy Němčice nad Hanou. Cenu Zlatý Ámos předal vítězi státní tajemník ministerstva školství a tělovýchovy Ondřej Andrys.

Ve finálovém kole absolvovali učitelé a učitelky čtyři úkoly, ve kterých museli za jednu minutu vtipně představit sebe a školu, kde vyučují, naučit publikum něco ze svého oboru a připravit společnou scénku s žáky. Poslední úkol byl pro učitele a učitelky tajný, nakonec v něm soutěžící museli pantomimou napodobovat povolání. Účastníky finále v sále podporovaly desítky dětí pokřiky a transparenty.

Do letošního ročníku soutěže žáci nominovali 72 vyučujících, což je o sedm více než loni. Z nich si v semifinále nejlépe vedli Libor Mitana ze Základní školy Němčice nad Hanou, Eliška Nováková ze Základní školy Máj 1 v Českých Budějovicích, Zuzana Oulíková ze Základní školy a Gymnázia Square v Praze, Adéla Popelková ze Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze, Dominik Simon ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích a Michaela Sůvová ze Základní školy Rajhradice.

Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose se bude konat v sobotu na galavečeru ankety a Kantorském bále v prostorách hotelu Ambassador-Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze.

Loni titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele získala češtinářka Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov. Krátká zvítězila i u dětské poroty. V kategorii Ámos České televize vyhrála Jana Patková ze Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, která sice do finále nepostoupila, dostala se ale do semifinále. V hlasování na internetu vyhrál titul Ámos sympaťák finalista Jan Hrabica z opavské Základní školy Vrchní.