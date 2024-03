Pavel bude s Macronem jednat mj. o českém plánu na pořízení munice pro Ukrajinu

Úterní návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Česku bude mimo jiné příležitostí k diskusi o dalším postupu a konkrétních iniciativách k vojenské pomoci Ukrajině. Mimo jiné se to týká českého plánu na nákup velkorážové munice v zemích mimo Evropskou unii. Novinářům to dnes sdělili zástupci zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

Podle nich Macronova návštěva navazuje na cestu prezidenta Petra Pavla do Francie v prosinci loňského roku. Tehdy Pavel po setkání s Macronem uvedl, že česko-francouzské vztahy jsou na vysoké úrovni. Paříž a Praha se podle něj shodují nejen v otázkách, jako je válka na Ukrajině nebo situace na Blízkém východě, ale i v oblasti energetiky či rozšiřování Evropské unie. Francie se podle Hradu projevila jako jeden z lídrů evropské pomoci Ukrajině.

Pavel v pátek při návštěvě Lucemburska potvrdil, že se k iniciativě k zajištění munice pro Ukrajinu ve třetích zemích zatím přihlásilo asi 15 zemí. Zájem se zapojit má mimo jiné právě Francie.

Plán český prezident v polovině února představil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500.000 kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300.000 kusů v sovětské ráži.

Macron dorazí na Pražský hrad krátce před polednem. S Pavlem bude jednat i o rozvoji infrastruktury, například dopravě či energetice, mimo jiné o spolupráci s francouzským dopravcem SNCF na výstavbě vysokorychlostní železnice či o rozvoji jaderné energetiky. Odpoledne se společně s Pavlem zúčastní pietního aktu na náměstí Jana Palacha, následně zamíří do Strakovy akademie k jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Podle úřadu vlády budou hlavními tématy jednání obranná spolupráce, energetika či válka na Ukrajině. Politici také podepíšou akční plán strategického partnerství obou zemí na roky 2024 až 2028. Dokument podle Hradu upravuje vzájemnou spolupráci v evropských a zahraničních záležitostech, obraně, bezpečnosti, azylu a migraci, hospodářství a obchodu, životním prostředí, dopravě a energetice, sociální politice, zdravotnictví, ve vědě, vzdělávání a v kultuře. Fiala se před týdnem zúčastnil v Paříži jednání o pomoci Ukrajině, která již třetím rokem čelí ruské vojenské invazi.

Macron se také vpodvečer zúčastní česko-francouzského jaderného fóra v Rudolfinu. Odpoledne na něm vystoupí například Frédéric Leliévre ze společnosti Framatome, ředitel firmy ORANO Nicolas Maes nebo předseda Technologické agentury Petr Konvalinka.

Francouzská státní elektrárenská společnost EDF, která provozuje největší síť jaderných elektráren v Evropě, je spolu s jihokorejskou firmou KHNP jedním z uchazečů o stavbu nového bloku v Dukovanech. Česká vláda očekává nabídky v dubnu. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036.