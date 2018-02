Chovanec nechce být ve vládě, ČSSD by řídil z Lidového domu

Úřadující šéf Milan Chovanec kandiduje na předsedu ČSSD, protože se podle něj nenašla jiná silná, rozhodná a sjednocující osobnost, která by stranu vedla. Chovanec to uvedl v pátek rozeslaném dopisu straníkům. Ambici zasednout v příští vládě nemá, chce působit v sídle strany Lidovém domě a pracovat na tom, aby se do ČSSD vrátil zpět život. Sociální demokracie by se měla podle něj programově otočit ostře doleva.

Chovanec straníkům napsal, že jeho původní ambicí bylo stranu dovést k mimořádnému sjezdu a ekonomicky i organizačně ji stabilizovat, jak opakoval po loňském neúspěchu ve volbách. "Zároveň jsem doufal, že se objeví silná, rozhodná a sjednocující osobnost, která bude schopna ČSSD změnit a vést. Bohužel, nikdo takový se neobjevil," uvedl.

"Je to málo"

V dopisu Chovanec dodal, že u žádného ze svých protikandidátů nevidí vlastnosti, které ČSSD potřebuje nejvíce, jako je například dostatek životních zkušeností či manažerský talent. "Nevěřím na hladké a prázdné fráze o sjednocení. Nevěřím, že nás spasí, když za každou cenu vstoupíme do vlády a pár našich lidí dostane auta s řidičem. To je málo!" napsal straníkům

Sociální demokracie podle něj potřebuje krizového manažera, který se bude věnovat jen straně. "Nemám ambici osobně zasednout v příští vládě. Jsem přesvědčen, že nový předseda ČSSD má sedět v Lidovém domě a pracovat na tom, aby se do ČSSD vrátil zpět život," uvedl. Za důležitý prvek činnosti předsedy strany považuje také každodenní kontakt s regiony.

V případné vládě mohou podle Chovance sedět experti, kterých má strana dost. Vládní spolupráci musí podle něj ČSSD zvažovat velice opatrně, Chovanec ji připouští jen tehdy, pokud bude důstojná pro program ČSSD a její prezentaci. "Na tu poslední vládní spolupráci jsme nehezky doplatili. A je třeba neopakovat staré chyby," varoval. Připomněl požadavky, kterými podmínil spolupráci s ANO, které se týkají resortů či toho, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba.

Stíhaný politik

ANO trvá na tom, aby premiérem byl jeho předseda Andrej Babiš, který je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. "Klíčovou nepřekročitelnou podmínkou je - vedle prosazení našich programových bodů - neúčast trestně stíhaného politika ve vládě. To jsme slíbili voličům a to je třeba dodržet," uvedl Chovanec. Přeje si, aby podmínky posoudil sjezd a nové vedení dostalo v tomto smyslu od něj jasné mantinely. "Můžeme si dovolit podporovat jen takovou vládu, jež bude v souladu s našimi principy a za kterou se nebudeme stydět. Jinak je lepší být v opozici!"

ČSSD podle Chovance potřebuje přistoupit ke změnám stanov, zjednodušit komunikaci a dát prostor členské základně. Plánuje také lepší hospodaření a zaplacení dluhů. Kvůli oslovení voličů chce vést permanentní kampaň. "Musíme se stát stranou jistot, nikoliv jen dávek. Musíme se začít bít za rodiny s dětmi," uvedl. Za klíčové považuje i proevropské směřování ČR. Stranu chce otočit ostře doleva, protože v politickém středu jsou populisté a různé nové subjekty, které jsou atraktivnější než ČSSD.

Vyslovil se také pro dobrý vztah s prezidentem Milošem Zemanem, kterého vnímá jako bytostně levicového politika. "A pokud hovořím o dobrých vztazích, pak tím myslím vyvážené vztahy postavené na vzájemném respektu," uvedl. Chovanec byl při nedávném druhém kole prezidentské volby ve štábu se Zemanem, někteří straníci ho kritizují za to, že poté s hlavou státu seděl na jednom pódiu s šéfem SPD Tomiem Okamurou.