Nový senátor hodlá bojovat proti finanční správě ovládané Babišem

Novým senátorem ve zlínském kraji se stal nezávislý kandidát ze sdružení Senátor 21 Tomáš Goláň, který nahradil Františka Čubu. V boji o svůj nový post porazil hlavního favorita, zlínského primátora Miroslava Adámka (STAN). Jaké změny chce ve své nové funkci bývalý daňový poradce provést? Vyšlápnout si hodlá především na finanční správu. Rozhovor s ním přinesl server Aktuálně.cz.

"Od roku 1993 se věnuji velmi intenzivně daňovému poradenství a poslední čtyři roky bojuji proti tomu, jak se chová finanční správa od chvíle, kdy se stal ministrem financí Andrej Babiš a přišla vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Kampani do Senátu jsem věnoval obrovské množství času a energie, chtěl jsem, aby lidé cítili mé srdce a přesvědčení, že má smysl mě volit," odůvodnil své rozhodnutí kandidovat.

Chování finanční správy mu hodně leží v žaludku a hodlá proti jejím praktikám silně bojovat. "Snažím se pomáhat lidem, které finanční správa fakticky ožebračila, oni často přišli o všechno, zaměstnance, účetní i daňové poradce. A protože jsme velká firma, tak jsme se v takových situacích angažovali v podstatě zdarma," vrátil se ke své práci daňového poradce.

"Když člověk vidí nějakou nespravedlnost, tak se musí ozvat. Mě to strašně štvalo, a když mě něco strašně štve, tak mě to motivuje na 200 procent. Mě nesmí nikdo naštvat. A finanční správa mě strašně naštvala, řekl jsem si, jak si něco takového můžou dovolit, kde vzali drzost likvidovat lidi," dodal rozhořčeně na adresu úřadu.

Babiš likviduje podnikatele

Finanční správa podle něj v minulosti fungovala správně. Vše změnil až nástup Andreje Babiše k moci. Od té doby si podle slov Goláně úřad dělá, co chce, a spousta podnikatelů se proti němu brání žalobami.

"Máme asi 86 žalob proti jejím rozhodnutím, 220 kontrol podnikatelů finanční správou zatím běží, ale předpokládám, že dopadnou pro podnikatele špatně a oni se opět budou muset bránit žalobami. Soudy jsou zahlceny, protože si finanční správa dělá, co chce. Když jsem si začal uvědomovat, jak se chování finanční správy mění, a když jsem viděl naprosto šílené statistiky, tak jsem si řekl, že musím dát lidem vědět, co se tady děje," řekl.

Za hlavního viníka postoje chování finanční správy označuje Babiše, kterého nepřímo nazval pokrytcem. "S jeho příchodem se finanční správa začala chovat k podnikatelům tak, jak popisuji. On káže vodu a pije víno. Jeho daňové podvody jsou obrovské, on tvrdí, že "všeci kradnú", ale já si myslím, že krade on. On nahání normální podnikatele, ale velké peníze se ztrácejí u něj. On prostě něco jiného říká a dělá," nebere si servítky na adresu premiéra v demisi.

"Říkali mi, že je ANO zklamalo"

V rozhovoru pro Aktuálně ale dodal, že lidé si toho začínají všímat a Babiš už není na Zlínsku tak populární jako kdysi. "Pro mě je nejdůležitější věc z volební kampaně ta, že za mnou chodili lidé, kteří mi říkali, že je ANO a Andrej Babiš zklamali. To jsem slyšel mockrát. Ovšem lidé nemají alternativu. V těchto volbách ji měli ve mně," poznamenal.

A jaké budou ve Zlíně jeho první kroky ve funkci senátora? Soustředit se chce hlavně na změnu ohledně daní. "Za minulého funkčního období sněmovny se zrušil strop pro úročení nedoplatků na daních. Prostě se to úročí nadosmrti. Vždy tady bylo nějaké omezení, například pět let. Úroky běžely pět let, a lidé potom měli nějakou šanci nedoplatky splatit," připomněl. "Navrhnu, aby se úroky z prodlení počítaly pouze po dobu pěti let od vzniku nedoplatku."