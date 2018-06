Ostravská ČSSD lpí na Paroubkovi. Nikoho jiného nechce

Ostravská sociální demokracie trvá na kandidatuře Jiřího Paroubka do Senátu a kritizuje celostátní vedení strany za to, že nominaci bývalého premiéra a někdejšího předsedy ČSSD nepodpořilo. Pokud předsednictvo Paroubka neschválí, ČSSD zřejmě v tomto výrazně levicovém okrsku po 22 letech nepostaví žádného kandidáta. "Žádáme proto předsednictvo ČSSD, aby se v co nejkratší době sešlo a schválilo kandidaturu Jiřího Paroubka do Senátu za ČSSD v Ostravě," uvádí se v pondělním prohlášení ostravské okresní organizace, které poskytl její místopředseda Adam Rykala.

Ostravští sociální demokraté jsou přesvědčeni o tom, že Paroubkovu nominaci příznivě přijali místní členové strany, voliči i média a že ho političtí soupeři považují za velmi silného kandidáta. Uvedli, že kandidaturu podpořil předseda strany Jan Hamáček, první místopředseda Jiří Zimola či šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Rozhodnutí předsednictva proto nerozumí.

Podle ostravské ČSSD už v minulosti předsednictvo sociálním demokratům v Ostravě "házelo klacky pod nohy", například škrtáním kandidátů při minulých sněmovním volbách či nařízenou přeregistrací. "Výsledkem byl nejhorší volební výsledek ČSSD při volbách do sněmovny v roce 2017. Neopakujme staré chyby," uvádí se v usnesení.

Předsednictvo v pátek rozhodlo, že Paroubek nebude moct jako nezávislý kandidát s podporou sociální demokracie usilovat o vstup do Senátu v Ostravě. Důvody odmítnutí Hamáček na tiskové konferenci odmítl přiblížit.

Paroubek by mohl kandidovat ve volebním obvodě 71 Ostrava-město. V květnu uvedl, že na podzim zváží případný vstup do ČSSD. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy uvedl, že se bude věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany. Sociální demokraty vedl v letech 2006 až 2010, kdy přes vítězství ve sněmovních volbách nedokázal znovu vládu sestavit. Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD, obvodní výkonný výbor v Praze 5 ale tehdy jeho žádost nepodpořil.