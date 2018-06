Politolog: Sociální demokracie si nemůže dovolit experimentovat

Premiér v demisi Andrej Babiš ve středu ve 14 hodin bude znovu skládat premiérský slib. Blíží se vyjednávání o vládě skutečně do finále? Může Česko počítat s legitimní vládou? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ odpovídal politolog Jan Kubáček, který přednáší na Katedře marketingové komunikace a PR Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze.

Andrej Babiš dnes bude po půl roce znovu skládat premiérský slib. Myslíte si, že to bude naposledy a jeho navržená vláda již dostane důvěru?

Myslím si, že má velmi dobrou šanci, aby se stal finálně napodruhé premiérem. Co se týče většinové podpory, myslím si, že ji dostane.

Prezident Miloš Zeman nakonec po premiérovi nechce záruku 101 hlasů, a to i přesto, že v minulosti je požadoval. Proč?

Ukazuje se, že v tomto směru nejsou obecně pevné hranice. Každý prezident, a Miloš Zeman je toho důkazem, i v průběhu svého mandátu toto nepsané pravidlo měnili. Řekl bych, že se prostě jedná o obměnu politické strategie.

Jak to myslíte?

Miloš Zeman si uvědomuje, v jakém stavu je Poslanecká sněmovna a je pro něj tedy důležité, aby vznikla vláda, která bude mít k němu blízko a bude mít šanci k ní promlouvat. Proto volí takové kroky.

Proto tedy pověří znovu Andreje Babiše premiérem?

Ano. Důkazem je toho například to, jak na něj nepospíchal, v průběhu času obměňoval své požadavky na Andreje Babiše a relativně mu vyjadřoval určité zázemí. Zároveň ale také prezident nastavil mantinely. De facto také promlouvá i do personálií, a to všechno mě utvrzuje v tom názoru, že prezidentova strategie se jmenuje Andrej Babiš. Je možné, že si uvědomuje, že by mohl být premiér v demisi v budoucnu ještě silnější, tak je i lepší ho mít v této pozici s roztříštěnou sněmovnou.

Nicméně se blíží výsledky referenda ČSSD. Je reálné počítat už s tím, že do konce června bude mít Česko vládu s důvěrou?

Do konce června nejspíš asi ne, ale myslím si, že bude někdy do první poloviny července.

Jaký problém by - vyjma neúspěšného referenda ČSSD - mohl nastat, aby vláda nevznikla?

Muselo by dojít k tomu, že by si to některý z partnerů dramaticky rozmyslel, což ale nepředpokládám. Když se podíváme na komunisty, byl by odchod od vyjednávání nevýhodný, rovněž i sociální demokracie si podle mého názoru nemůže dovolit přílišné experimentování.

Proč?

Další vlna neshody by je mohla oslabit, což není takticky dobré, vezmeme-li v úvahu podzimní komunální volby, které jsou velmi zásadní pro stovky straníků. Nečekám sice, že sociální demokracie bude sehranější, ale myslím, že ta jejich roztříštěnost bude mít svoje hranice. Nebudou pokračovat v tom praní špinavého prádla na veřejnosti, na druhou stranu ale nikdy neříkejme nikdy.

Ještě se vrátím ke KSČM. Skutečně nehrozí, že od slíbené podpory Babišovy vlády neodstoupí? Každý týden přicházejí s dalšími požadavky...

To je jen politický marketing. Komunisté chtějí být vidět, a tak stále opakují požadavky, které už dříve zazněly.