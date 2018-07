Premiér Babiš musí doložit, že neovládá svěřenský fond

Evropský parlament začátkem července schválil nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Nařízení nově zakazuje politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace, informoval server Neovlivní.cz. Předpis se týká i českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Bude muset doložit, že neovládá svěřenský fond, kam loni kvůli českému zákonu o střetu zájmů převedl holding Agrofert. Pokud to nedoloží, bude se muset vzdát funkcí nebo firma přijde o dotace, uvedl server.

Schválené finanční nařízení počítá s tím, že zákaz střetu zájmů se bude vztahovat nejen na úředníky, kteří o proplacení evropských dotací přímo rozhodují, ale na veškeré národní orgány na všech úrovních a osoby, které v nich působí. Tedy včetně premiéra a ministrů, jejichž ministerstva jsou odpovědná za vyplácení dotací z fondů EU.

Nové nařízení připravila šéfka kontrolního výboru Evropského parlamentu Ingeborg Grässleová, která už v minulosti kritizovala Babiše jako tehdejšího ministra financí a majitele Agrofertu za vážný střet zájmů. "Je nepřípustné, aby členové vlády, kteří jsou z hlediska své funkce garanty řádného využívání evropských fondů, měli z těchto fondů prospěch a navíc mohli ovlivnit způsob jejich přidělování a využívání," uvedla europoslankyně podle Neovlivní.cz před časem. "Je důležité vzít v potaz, že to budou čeští daňoví poplatníci, kdo zaplatí za to, když nebudou dodržována pravidla o zadávání veřejných zakázek i další předpisy," dodala Grässleová. Babiš o ní opakovaně prohlásil, že nemá ráda Česko a vede proti němu cílenou kampaň.

"Podle nových evropských rozpočtových pravidel se evropský či český politik nebo úředník, který může přímo nebo nepřímo ovlivnit čerpání evropských dotací, a zároveň ovlivňovat firmy, které tyto dotace čerpají, bude nacházet v zakázaném střetu zájmů," napsal Neovlivní.cz. Pokud takový zakázaný střet zájmů nastane, musejí dotčení politici či úředníci buď odstoupit ze své veřejné funkce, nebo prodat svůj podíl ve firmě, která evropské dotace čerpá. Jinak se mohou dopustit i trestného činu, jako je například poškozování finančních zájmů EU.

Agrofert je největším producentem v českém zemědělství a potravinářství a významným příjemcem státních dotací. Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.