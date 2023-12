Poprocková skupina Chinaski si k 30. výročí na hudební scéně nadělí nové album a koncert v pražské O2 areně

Poprocková skupina Chinaski si k 30. výročí na hudební scéně příští rok v květnu nadělí nové album a 11. prosince velký koncert v pražské O2 areně. Vystoupení mimo jiné nabídne symbolický výběr tří desítek písní, největších hitů skupiny. Ještě předtím populární kapela na jaře zahraje na studentských majálesech, v létě na putovním festivalu Hrady CZ. V rozhovoru s ČTK o tom za kapelu informoval frontman Michal Malátný.

"Našim fanouškům, a tak trochu sobě, chystáme dárek. V únoru pojedeme do velšského studia Rockfield, kde jsme natočili stejnojmennou desku. Uděláme tam takové zvláštní album, nebude to živák, další best of ani řadová deska. Natočíme tři nové písničky a přetočíme deset starých, které se nám buď nepovedly nebo neprávem zapadly," uvedl Malátný.

Jedna z nejúspěšnějších českých skupin posledních desetiletí považuje končící rok za jeden z nejlepších vůbec. "Měli jsme spoustu vlastních koncertů, většinou na krásných místech. Užili jsme si to, hrajeme písničky z nové desky. Byl to super rok," konstatoval Malátný.

Oslavy 30 let v O2 areně se Chinaski rozhodli pojmout jako dárek fanouškům, kteří si s nimi aspoň část ze tří dekád prožili. "Na pódiu se s námi navíc objeví třeba bývalí členové Štěpán Škoch a Petr Kužvart, se kterými zahrajeme několik písní, ke kterým dechová sekce neodmyslitelné patří. A překvapení bude ještě víc. Myslím, že tenhle koncert nejde přirovnat k žádnému z těch skoro 2000, které jsme v životě zahráli," podotkl Malátný.

Nové album, na kterém se kromě nových písní objeví i desítka zásadních skladeb z minulosti, dostane aktuální zvuk. Chinaski kvůli tomu vyrazí do nahrávacího studia Rockfield, kde vznikly nahrávky skupin Queen, Manic Street Preachers nebo Iggyho Popa.

"Dospěli jsme a cítíme, že některé písně, které jsme v minulosti nahráli, bychom dneska zahráli jinak, mnohem líp a něco v nich změnili. Proto je nahrajeme znovu. Těšit se tak fanoušci mohou třeba na novou Drobnou paralelu nebo na nově nahranou naši nejstarší píseň Punčocháče," sdělil Malátný.

Poprocková skupina Chinaski prorazila s druhým albem Dlouhej kouř z roku 1997. Nahrávka nazvaná Rockfield, která vyšla před devíti lety, se stala platinovou a svého času nejprodávanější v Česku. Zatím poslední řadové album Frihet natáčela kapela v Norsku a vyšlo loni. Chinaski hrají od roku 2019 v nové sestavě, kdy zpěváka Malátného a kytaristu Františka Táborského doplnili bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer. Za tři desetiletí na hudební scéně se Chinaski pyšní téměř 50 rádiovými hity, mnohé z nich zlidověly.