Případ útěku lva a dvou tygrů z bioparku policie odložila

Útěk lva a dvou tygrů v soukromém Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku 16. července nebyl trestným činem a policie vyšetřování případu odložila. ČTK to dnes řekl mluvčí policie Jan Čížkovský. Policie případ vyšetřovala jako podezření z obecného ohrožení. Zvířata tehdy uspali veterináři, nikdo nebyl zraněn.

"Nebyla naplněna skutková podstata trestného činu obecné ohrožení ani žádného jiného trestného činu," uvedl mluvčí. Případné spáchání jiného správního deliktu bude podle něj prověřovat Státní veterinární správa.

Policie uvedla, že se nepodařilo prokázat ani jednu z vyšetřovacích verzí a tedy zjistit, jakým způsobem byly klece otevřeny. "Nicméně na podkladě zjištěných informací policejní komisař konstatoval, že samotné opuštění klece kočkovitými šelmami bez splnění dalších podmínek nenaplňuje skutkovou podstatu výše uvedeného trestného činu," uvedl mluvčí.

Majitel bioaparku Antonín Hnízdil řekl, že tento závěr vyšetřování očekával. "Kamery tam nebyly, těžko se dalo něco osvětlit," řekl. Hnízdil si stále myslí, že útěk šelem má na svědomí někdo mimo biopark. Technickou závadu na kleci nebo to, že by si zvíře klec otevřelo samo, jako příčinu vyloučil. Vyloučil i možnost, že by útěk zvířat mělo na svědomí pochybení některého zaměstnance bioparku.

Veterináři dříve uvedli, že biopark dostatečně nezajistil klec proti útěku šelem. Majitel bioparku od nich podle dřívějších informací České televize dostal pokutu 30 tisíc korun za to, že dovoz zvířat řádně neoznámil úřadům. Hnízdil řekl, že žádnou pokutu nedostal. Způsob chovu šelem v přepravní kleci na valníku veterináři označili za nevhodný.

Zvířata utekla z klece v pondělí 16. července před 10.00. Veterinářům se dospělé šelmy podařilo kolem 12.30 uspávacími střelami naráz uspat.

Šelmy jsou vyřazenými zvířaty z cirkusu od Berlína a Hnízdil je do bioaparku převezl při jejich přepravě do nové zoo v Istanbulu. Kromě dvou tygrů a lva z Německa, kteří utekli, má Hnízdil k přepravě do Turecka v bioparku ještě dvě lvice a dva tygry, kteří byli vyřazeni z cirkusů ve Francii. "Minulý týden nám ministerstvo životního prostředí vydalo vývozní povolení na dva tygry z Francie. V dohledné době bychom měli dostat vývozní povolení i na zbytek zvířat," řekl. Pak už bude věc v rukou Turků, aby vyřídili dovozní povolení. Zvířata by měla být do Turecka přepravena letecky. Hnízdil uvedl, že by se tak mohlo stát do konce září.

Biopark Štít se na webu charakterizuje jako soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014. Je v obci Klamoš, v části Štít, asi šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále želvy, koně, drůbež, kozy.