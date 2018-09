Prestiž kantorům chybí, rodiče by je měli brát jako autoritu

Rodiče by měli brát učitele svých dětí jako autoritu, děti to od nich mohou přebrat, řekl při zahájení školního roku v Brně ministr školství Robert Plaga (ANO). Je podle něj nutné zvýšit prestiž kantorů. "Ve školství to chybí," uvedl v Základní škole Hudcova. Dětem popřál, aby je vyučování bavilo a hodně se toho dozvěděli. ZŠ Hudcova letos slaví 110 let od vzniku.

Plaga přišel do školy po osmé hodině. Po krátkém setkání s vedením školy a radnice zavítal do prvních tříd. Zařízení má letos dvě první třídy.

Ministr apeloval na rodiče, aby pomohli zvýšit prestiž učitelského povolání. "Je to přes uznání učitele jako autority. Můžete to přenést i na děti. Ve školství to chybí," řekl Plaga, který si na první školní den připravil i ocenění nejlepších žáků a sportovců Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně.

ZŠ Hudcova vznikla před 110 lety. Navštěvuje ji bezmála 500 žáků. Má skoro 20 tříd, z toho 13 na prvním stupni a sedm na druhém stupni. Dvě třídy jsou první.