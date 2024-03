Sněmovna by mohla příští týden zrychleně schválit návrh na možnost snazšího vyrovnání dlužných zdravotních odvodů

Sněmovna by mohla příští týden zrychleně schválit návrh na možnost snazšího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění pro některé dlužníky. V úvodním kole by poslanci měli posoudit například úpravu pravidel pro nominace prezidentských kandidátů, ústavní ochranu vody a změny v kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory. Ve sněmovním finále je zejména novela o zjednodušení čerpání podpor ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Současná řádná schůze dolní komory bude pokračovat od úterního odpoledne.

Zavedení mimořádné úlevy u dluhu na zdravotním pojištění naváže na předchozí takzvaná milostivá léta. Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady. Předkladatelé návrhu, skupina poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů, chtějí, aby jej Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se museli přihlásit od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku, u vyšších částek by byl možný splátkový kalendář.

Vládní novela o prezidentské volbě předpokládá, že poslanci a senátoři by měli možnost podpořit podpisem kandidaturu jen jednoho uchazeče. Lidé by mohli podepisovat petice občanských kandidátů také on-line. Vyšší ochranu vody má podle vládního návrhu zajistit její výslovné uvedení v ústavním článku, který doposud obecně zavazuje k ochraně přírodních zdrojů. Kárná řízení se soudci, státními zástupci a exekutory by měla být podle vládního návrhu dvoustupňová, účastníci tedy mají získat možnost odvolání. Novela obsahuje i řadu dalších změn, týkají se mimo jiné složení kárných senátů nebo zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření.

Do předlohy o zjednodušení čerpání podpor ze SFPI Sněmovna patrně doplní vymezení dostupného nájemního bydlení. Rozšíří také příjmy fondu o návratnou finanční výpomoc. Předloha rozšiřuje okruh oblastí, v nichž bude možné peníze z fondu využívat. Má zakotvit nový informační systém fondu.

Poslanci se budou zabývat i předlohami ve druhém čtení, v němž mohou uplatnit pozměňovací návrhy. V tomto sněmovním kole je novela, kterou chce ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit od července některé příspěvky na péči pro lidi se zdravotním postižením. Ve stejné fázi je rovněž vládní předloha o vyšší ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy. Hospodářský výbor chce navrhovaný zákaz výstavby velkých skladovacích a nákupních center, a také standardních fotovoltaických elektráren na této půdě upravit. Doporučil, aby neplatil pro určitý podíl rozlohy této půdy v jednotlivých krajích, a to každý rok. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že pozměňovací návrh oslabuje už nynější standard ochrany nejlepší půdy.