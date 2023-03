Tři z deseti Čechů zvažují, že si do pěti let koupí dům nebo byt

Tři z deseti Čechů zvažují, že si v nadcházejících pěti letech koupí dům nebo byt. Zároveň ale více než třetina lidí kvůli zdražení hypoték a energií v posledních letech nákup nemovitosti zrušila nebo odložila. Vyplývá to průzkumu agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting, podle kterého lidé očekávají, že letos ještě porostou úrokové sazky hypoték. Výsledky průzkumu byly představeny na středeční tiskové konferenci v Praze.

Z průzkumu mezi 1010 respondenty vyplynulo, že z 29 procent uvažujících o koupi bytu či domu to plánují nejčastěji lidé ve věku do 34 let. Převážně jsou svobodní s vysokoškolským vzděláním a jejich čistý měsíční příjem domácnosti převyšuje 60 tisíc korun.

Průzkum potvrdil, že Češi touží po vlastnictví bytu, 72 procent preferuje rodinný dům a 20 procent byt v osobním vlastnictví či družstevní byt. "Češi mají nadále rádi vlastnické bydlení a nemají rádi inflaci. Vlastně to o sobě víme, je ale dobré si to na číslech čas od času potvrdit," komentoval výsledky průzkumu předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Nákup nemovitosti kvůli ekonomické situaci, vyšším úrokovým sazbám hypoték a nárůstu cen energií, zrušilo deset procent oslovených a 26 procent odložilo. Hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák uvedl, že si lidé musejí říci, jestli se nákup vyplatí za nabízené ceny, nebo spekulovat, zda klesnou. "Pokud to dává smysl, s nákupem bych nečekal," řekl Novák. Dodal, že koncem loňského roku byl rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou deset procent.

Dvě třetiny Čechů, kteří plánují koupi nemovitosti, se domnívají, že jsou pro ně hypotéky nyní nedostupné. Podle aktuálního Hypoindexu byla v březnu průměrná sazba hypotečních úvěrů 6,27 procenta. Další zdražení hypoték letos očekává 45 procent lidí, což překvapilo ekonoma České spořitelny Michala Skořepu. "V tom případě padá hypotéza, že se trh začne probouzet. Z těchto čísel je vyhlídka smutnější, než bych si myslel," podotkl Skořepa. Ekonomové i developeři naopak odhadují, že by hypotéky mohly v druhé půlce roku začít klesat.

Většina lidí očekává, že se ceny nemovitostí letos dále porostou. Pětina očekává, že se výrazně zvýší cena novostaveb, u starších bytů čeká zvýšení čtvrtina a porostou i nájmy.

Průzkum ukázal, že třetina lidí by ušetřené peníze za nerealizovaný nákup nemovitosti uložila na spořicí účet a pětina nechala na běžném účtu. Skořepa řekl, že to pokládá za projev finanční negramotnosti a Česko by se mělo odnaučit držet spousty aktiv na běžných účtech.