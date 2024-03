V Československu vznikaly výjimečné brýle, ukazují designéři na výstavě v Brně na veletrhu Opta. Na brněnském výstavišti jsou ode dneška do neděle vystavené brýle, které jsou tím nejlepším a nejzajímavějším z československého designu brýlí v minulém století.

Ondřej Vicena a Michal Pavlát vybrali exponáty, které mají buď ve své sbírce, nebo jsou součástí muzejní sbírky podniku Okula Nýrsko. Podle nich sice zákazníci měli v době socialismu oprávněně pocit, že na trhu není z čeho vybírat, ale v Československu vznikaly špičkové designérské kousky, řekli v rozhovoru pro ČTK.

"Dělalo se tady toho hodně, spousta zajímavých kousků, které se však nedostaly na československý trh. Mířily na západ, ale i na východ," řekl Pavlát, který s Vicenou před lety založil vlastní designérské studio s výrobou brýlí Optiqa a zároveň jsou hlavními designéry Okuly.

Spojil je zájem o staré brýle, o brýlový design a jeho historii. V Praze prodávají jak vintage brýle, tedy staré a nenošené, tak navrhují a vyrábí vlastní, jejichž design vychází právě z historických kousků. "Ondra chtěl ve studentských letech něco originálního, inspiroval ho Andy Warhol, ale v optikách nic podobného nenašel. Začal obrážet bazary, našel podobné brýle od Okuly a nechal si je zasklít," uvedl Pavlát. Tehdy oba designéři zjistili, že nabídka je silně ovlivněná aktuálními módními trendy a chybí jí pestrost. Proto se snaží nabízet zákazníkům mnohem širší paletu barev, tvarů a zpracování, aby si vybrali i ti, kterým nabídka optik nesedí. "Nekopírujeme ale striktně a hrajeme si s tvarem a hmotou," řekl Pavlát.

Vicena a Pavlát obvykle vyrábí minisérie o pěti až deseti kusech, někdy udělají i brýle na zakázku. Ve své nabídce se také snaží zachovat stopy československého designu, který byl podle nich velmi kvalitní až výjimečný.

Na výstavě upozorňují například na prototypový kousek, který ovšem zůstal v šuplíku a nedostal se do sériové výroby. Tyto brýle v 80. letech v závěru své dlouholeté kariéry v Okule navrhl a vyrobil designér Jaroslav Trubač. Byly v provedení české trikolóry a na propagačním snímku je měla moderátorka Saskia Burešová. "Řešil odvětrávání nosníku a nechal otvory mezi čočkami. Rám se dá rozebrat uprostřed pomocí utahovacího šroubu, který drží odnímatelný nosník. S ním hodně experimentoval a řešil, jestli je dobře tvarovaný pro konkrétního člověka. Řešil to, že by se daly nosníky sundávat a bylo jich více tvarů. Do sériovosti se snažil vložit individualitu," řekl Vicena.

Dalšími brýlemi, které v tehdejší době působily módní šok, byly polyamidové sluneční brýle Okula Retina. "Jedná se o štěrbinové brýle ze 60. let s neuvěřitelně futuristickým vzhledem, který ovlivnil kosmický věk, přitom se nosily u českých rybníků," poznamenal Vicena.

Mladých designérů, kteří se snaží přinést na trh zajímavé a pro nekonvenční zákazníky atraktivní brýle, je více. Podle Pavláta jsou to často jejich vrstevníci a s nadsázkou říká, že i spolužáci. "Abychom se dostali k brýlím nejen jako designéři, studujeme ještě obor oční optik a je nás tam designérů více," poznamenal Pavlát.