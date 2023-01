Za vraždu novorozence v Praze 4 uložil soud matce patnáct let vězení

Za vraždu novorozeného syna ve středu pražský městský soud uložil devětatřicetileté ženě 15 let vězení. Žena se k činu přiznala, u soudu prohlásila vinu. Středeční rozsudek není pravomocný.

Ženě za vraždu dítěte hrozilo 15 až 20 let vězení, státní zástupkyně Jana Murínová pro ni v obžalobě navrhovala trest 17,5 roku. V závěrečné řeči ale návrh o rok snížila právě s ohledem na to, že se žena přiznala. Obhájce obžalované Michal Holan požadoval, aby ženě soud uložil trest na spodní hranici trestní sazby.

K tomu se soud přiklonil. Neshledal žádné přitěžující okolnosti kromě toho, že žena čin spáchala na dítěti, naopak vzal v potaz ženino přiznání. Obžalované trestní senát také uložil protidrogové léčení v ústavní formě.

Žena zdravého chlapce porodila loni v květnu v nebytových prostorách v Praze 4. Dítě po porodu podle spisu začala škrtit a následně ho zabalila do igelitového pytle. Místo, kde porodila, pak uklidila a usnula. Tělo dítěte druhý den žena odvezla do lesa v Praze 5, kde bydlela spolu s dalšími lidmi ve stanu. Svým známým podle obžaloby řekla, že dítě porodila v nemocnici a stará se o něj její matka. Ti tomu ale neuvěřili a po několika dnech věc oznámili policii.

"Strašně se omlouvám za to, co se stalo. Mě to strašně mrzí. Jsem si vědoma toho, co jsem provedla," řekla ve středu žena soudu. O existenci babyboxů věděla, nedovedla ale vysvětlit, proč je nevyužila. Před porodem užila pervitin. Soudu popsala, jak mrtvé dítě zabalila do pytle a odvezla ho na místo, kde přebývala. Během své výpovědi se obžalovaná několikrát rozplakala.