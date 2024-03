Začíná pátý, předposlední turnus jarních prázdnin v ČR

Letošní jarní prázdniny v Česku se chýlí ke konci. Dnes začíná jejich pátý, předposlední turnus, při kterém mají týdenní volno žáci v okresech Mladá Boleslav, Tábor, Ústí nad Labem, Jičín, Olomouc, Opava nebo Jeseník.

Kvůli teplému počasí jim ale v Česku ubylo míst k lyžování, mnoho areálů předčasně ukončilo sezonu. Za lyžováním se dá cestovat i za hranice a některé děti tráví prázdniny na příměstských nebo pobytových táborech.

Lyžařským podmínkám v Česku neprospěly déšť a teplo z uplynulých dní, v únoru bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu v průměru 5,7 stupně, byl to tak nejteplejší únor na území ČR od roku 1961. Výše položené skiareály přesto chtějí vydržet minimálně do druhé poloviny března, kdy jarní prázdniny končí, a některé do Velikonoc, které jsou na konci března.

Cyklus šesti turnusů jarních prázdnin, kdy mají týden volna postupně žáci základních a středních škol v různých částech Česka, letos začal 5. února a skončí 17. března. Další volno budou mít žáci a studenti koncem března, kdy na jednodenní velikonoční prázdniny ve čtvrtek 28. března naváže páteční státní svátek, víkend a Velikonoční pondělí. Vyučování ve druhém pololetí tohoto školního roku skončí v pátek 28. června, následovat budou dva měsíce letních prázdnin.